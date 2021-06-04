Заслуженный юрист РФ обвинил Моргенштерна в насмехательстве над правосудием

Хайп на собственном приговоре может и должен быть основанием для его пересмотра в сторону ужесточения. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн высмеял решение Зюзинского районного суда Москвы, приговорившего его к штрафу в сумме 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях «Family» и «Розовое вино — 2». Исполнитель заметил, что четыре года назад он просто сжег аналогичную сумму денег, чтобы привлечь внимание СМИ к своей персоне, и сейчас он практически повторил провокацию, ставшей когда-то одним из столпов его популярности.

«Я снова «сжег» сто тысяч рублей — и теперь об этом знает вся страна», — со смехом заявил журналистам Моргенштерн.

Соловьев оказался возмущен реакцией рэпера на собственный приговор: вместо того, чтобы смирно раскаяться в содеянном и поблагодарить суд за чрезмерную мягкость (максимальная санкция, которая грозила исполнителю за пропаганду наркотиков, равнялась миллиону рублей), тот попросту оскорбил его.

«То, что приговор оказался обвинительным, свидетельствует о том, что следственные органы действительно нашли необходимые улики в песнях Моргенштерна, — заметил юрист. — Размер же штрафа мне комментировать сложно — это решение суда. Возможно, оно было компромиссным между известностью этого человека, его скандальной популярностью и тем деянием, которое он совершил».

instagram.com / @morgen_shtern

Вместе с тем эксперт отметил, что ему понятны эмоции рэпера на ту меру наказания, которую избрал ему Зюзинский районный суд — ведь только на шее у Моргенштерна висели ювелирные цепи стоимостью по меньшей мере в 100 раз больше того штрафа, который был назначен ему российским правосудием.

«Он открыто смеется над законом и обществом, — заявил собеседник ФАН. — В том числе это неуважение к тем людям, которые пострадали от наркотиков. Ну и конечно же, это хайп — причем хайп на собственном же совершенном преступлении! Не ошибусь, если скажу, что фактически это была пропаганда наркотиков аж в тройном размере!»

Соловьев призвал сторону обвинения обжаловать приговор Моргенштерну и пересмотреть его в сторону ужесточения, поскольку подсудимый «не раскаялся».