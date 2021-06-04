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новостей
03:12
Политика
Протасевич предал огласке обман беженцев «Белорусским домом в Варшаве»
03:11
Общество
Олимпийский чемпион Карелин дал совет молодым спортсменам
03:11
Общество
Канадские биологи назвали причину низкого кислорода в крови при COVID-19
03:10
Происшествия
Авария унесла жизнь петербуржца в Плюсском районе
03:00
Шоу-бизнес
Режиссер Олег Трофим через ФАН поздравил с днем рождения актера Евгения Косырева
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Политика
«Это ваше будущее»: Журавко не поверил «крокодильим слезам» Протасевича
02:51
Технологии
Российский новейший истребитель-невидимка Су-57 уйдет на экспорт
02:43
Армия
Обозреватель NI рассказал, почему Индия не откажется от российских С-400
02:33
Общество
Президент ТПП Катырин предложил ввести новую выплату для малоимущих россиян
02:27
Экономика
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02:24
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Заслуженный юрист РФ обвинил Моргенштерна в насмехательстве над правосудием

Общество
Заслуженный юрист РФ обвинил Моргенштерна в насмехательстве над правосудием
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Хайп на собственном приговоре может и должен быть основанием для его пересмотра в сторону ужесточения. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн высмеял решение Зюзинского районного суда Москвы, приговорившего его к штрафу в сумме 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях «Family» и «Розовое вино — 2». Исполнитель заметил, что четыре года назад он просто сжег аналогичную сумму денег, чтобы привлечь внимание СМИ к своей персоне, и сейчас он практически повторил провокацию, ставшей когда-то одним из столпов его популярности.

«Я снова «сжег» сто тысяч рублей — и теперь об этом знает вся страна», — со смехом заявил журналистам Моргенштерн.

Соловьев оказался возмущен реакцией рэпера на собственный приговор: вместо того, чтобы смирно раскаяться в содеянном и поблагодарить суд за чрезмерную мягкость (максимальная санкция, которая грозила исполнителю за пропаганду наркотиков, равнялась миллиону рублей), тот попросту оскорбил его.

«То, что приговор оказался обвинительным, свидетельствует о том, что следственные органы действительно нашли необходимые улики в песнях Моргенштерна, — заметил юрист. — Размер же штрафа мне комментировать сложно — это решение суда. Возможно, оно было компромиссным между известностью этого человека, его скандальной популярностью и тем деянием, которое он совершил».

Заслуженный юрист РФ обвинил Моргенштерна в насмехательстве над правосудием
instagram.com  / @morgen_shtern

Вместе с тем эксперт отметил, что ему понятны эмоции рэпера на ту меру наказания, которую избрал ему Зюзинский районный суд — ведь только на шее у Моргенштерна висели ювелирные цепи стоимостью по меньшей мере в 100 раз больше того штрафа, который был назначен ему российским правосудием.

«Он открыто смеется над законом и обществом, — заявил собеседник ФАН. — В том числе это неуважение к тем людям, которые пострадали от наркотиков. Ну и конечно же, это хайп — причем хайп на собственном же совершенном преступлении! Не ошибусь, если скажу, что фактически это была пропаганда наркотиков аж в тройном размере!»

Соловьев призвал сторону обвинения обжаловать приговор Моргенштерну и пересмотреть его в сторону ужесточения, поскольку подсудимый «не раскаялся».

«Мы знаем, что целью правосудия является восстановление справедливости и предупреждение совершения новых преступлений, — заметил юрист. — В данном случае мы видим, что эти цели не были достигнуты».

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Все новости / Общество / Заслуженный юрист РФ обвинил Моргенштерна в насмехательстве над правосудием
россия суд соловьев юрист моргенштерн
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