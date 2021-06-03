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03 июня 21:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
20:47
Общество
Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля
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Фестиваль «Фабрика Станиславского» открылся в Королеве

ФАН-ТВ
Фестиваль «Фабрика Станиславского» открылся в Королеве
Федеральное агентство новостей  / 

III Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» стартовал в Подмосковье. На церемонии открытия показали премьеру спектакля «Безымянная звезда».

Фестиваль «Фабрика Станиславского» — ежегодный слет, объединяющий творческие коллективы из разных регионов России. Его участники — актеры и режиссеры, которые хранят традиции русского психологического театра. Фестиваль создан по инициативе художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова.

«То, что я очень люблю на сцене — это русский психологический театр, и такие театры нам интересны по всей России. И даже, если их обошли театральные премии, это не означает, что можно закончить исследование человеческой души, и делать что-то экспериментальное. Нет, господа. Зритель очень хочет классического спектакля в жанре русского психологического театра, поэтому добро пожаловать на «Фабрику Станиславского»», — пояснил Сергей Безруков.

Церемония открытия фестиваля состоялась в Королеве. Зрителю был представлен эскиз электродрамы по мотивам пьесы Михаила Себастьяна «Безымянная звезда». Режиссер Александр Созонов в своей постановке объединил сразу несколько жанров — электронную и симфоническую музыку, драму, пластику и акробатику, вокал и поэзию.

«Сейчас не осталось чистых жанров, и понятно, что современный театр — это совмещение несовместимого. То же самое и в сериалах, то же самое и в кино, то же самое и в современном искусстве. Что самое главное — это классная история про людей, которые ищут новые смыслы», — рассказал режиссер Александр Созонов.

Сюжет спектакля разворачивается в маленьком городе, где каждый вечер оркестр одной и той же мелодией встречает и провожает единственный проходящий поезд. Прибытие экспресса — главное событие для жителей провинции.

«У нас очень много музыки, очень много музыкальных номеров, но и драматическая часть достаточно сильная, и это такой новый жанр, электро-драма», — отметила актриса Анна Снаткина.

Одну из главных ролей в постановке исполнил музыкант Никита Пресняков, для которого работа на театральных подмостках станет уже третьим ремеслом.

Фестиваль «Фабрика Станиславского» открылся в Королеве
Федеральное агентство новостей  / 

«Мюзикл и театральная деятельность — это очень кропотливая сложная работа, где ты должен прямо всего себя туда отдавать, и я даже не знаю, как можно совмещать что-то с другим», — поделился Никита.

Фестиваль «Фабрика Станиславского» проходит с 2 по 10 июня. Зрителей также ждут показы спектаклей от театральных трупп из Твери и Рязани, Иванова и Новосибирска, Петрозаводска, Новокуйбышевска и Москвы. Основной площадкой по традиции станет Московский Губернский театр, а также малая сцена Театра им. Вахтангова, Московский театр «Сфера» и подмосковные города: Королев, Ногинск и Жуковский.

По итогам конкурсной программы будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль.

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Все новости / ФАН-ТВ / Фестиваль «Фабрика Станиславского» открылся в Королеве
безруков фестиваль московский губернский театр фабрика станиславского снаткина
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