Фестиваль «Фабрика Станиславского» открылся в Королеве

III Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» стартовал в Подмосковье. На церемонии открытия показали премьеру спектакля «Безымянная звезда».

Фестиваль «Фабрика Станиславского» — ежегодный слет, объединяющий творческие коллективы из разных регионов России. Его участники — актеры и режиссеры, которые хранят традиции русского психологического театра. Фестиваль создан по инициативе художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова.

«То, что я очень люблю на сцене — это русский психологический театр, и такие театры нам интересны по всей России. И даже, если их обошли театральные премии, это не означает, что можно закончить исследование человеческой души, и делать что-то экспериментальное. Нет, господа. Зритель очень хочет классического спектакля в жанре русского психологического театра, поэтому добро пожаловать на «Фабрику Станиславского»», — пояснил Сергей Безруков.

Церемония открытия фестиваля состоялась в Королеве. Зрителю был представлен эскиз электродрамы по мотивам пьесы Михаила Себастьяна «Безымянная звезда». Режиссер Александр Созонов в своей постановке объединил сразу несколько жанров — электронную и симфоническую музыку, драму, пластику и акробатику, вокал и поэзию.

«Сейчас не осталось чистых жанров, и понятно, что современный театр — это совмещение несовместимого. То же самое и в сериалах, то же самое и в кино, то же самое и в современном искусстве. Что самое главное — это классная история про людей, которые ищут новые смыслы», — рассказал режиссер Александр Созонов.

Сюжет спектакля разворачивается в маленьком городе, где каждый вечер оркестр одной и той же мелодией встречает и провожает единственный проходящий поезд. Прибытие экспресса — главное событие для жителей провинции.

«У нас очень много музыки, очень много музыкальных номеров, но и драматическая часть достаточно сильная, и это такой новый жанр, электро-драма», — отметила актриса Анна Снаткина.

Одну из главных ролей в постановке исполнил музыкант Никита Пресняков, для которого работа на театральных подмостках станет уже третьим ремеслом.

Федеральное агентство новостей /

«Мюзикл и театральная деятельность — это очень кропотливая сложная работа, где ты должен прямо всего себя туда отдавать, и я даже не знаю, как можно совмещать что-то с другим», — поделился Никита.

Фестиваль «Фабрика Станиславского» проходит с 2 по 10 июня. Зрителей также ждут показы спектаклей от театральных трупп из Твери и Рязани, Иванова и Новосибирска, Петрозаводска, Новокуйбышевска и Москвы. Основной площадкой по традиции станет Московский Губернский театр, а также малая сцена Театра им. Вахтангова, Московский театр «Сфера» и подмосковные города: Королев, Ногинск и Жуковский.

По итогам конкурсной программы будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль.