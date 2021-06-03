Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»

, 3 июня. Заявления СМИ США о якобы желании президента РФ Владимира Путина устроить на Гавайях «крымский сценарий» являются проявлением холодной войны, уверен политолог Рафаэль Ордуханян.

Некоторое время назад корабль ВМФ России был замечен вблизи Гавайских островов. Его появление встревожило американскую общественность. Ряд западных экспертов поспешили заявить о якобы «плане Путина» по присоединению островов США в Тихом океане к России. Подобные заявления бессмысленны, передает слова политолога «ПолитРоссия».

Разведывательный корабль российского флота «Карелия» появился в международных водах у Гавайев. Западные СМИ вскоре начали распространять информацию о якобы попытке России устроить в Тихоокеанском регионе «крымский вариант». Публикации такого рода являются обыкновенными спекуляциями и указывают на новый виток холодной войны, высмеял статьи Ордуханян.

«Давно ситуация перешла в новую холодную войну. Пишут откровенные глупости», — подчеркнул американист.

Китайские аналитики ранее назвали основную задачу корабля ВМФ России у Гавайев. Москва жестко ответила на провокации у границ РФ, уверены они. Также Тихоокеанский флот России в ближайшее время получит современные корветы и проведет модернизацию корабля «Адмирал Виноградов», пишет RT.