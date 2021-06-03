Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 19:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:38
Шоу-бизнес
Барановская рассказала, как отметила свой 36-й день рождения
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
Все новости
03 июня 19:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:38
Шоу-бизнес
Барановская рассказала, как отметила свой 36-й день рождения
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
Все новости

Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»

Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
pixabay.com

, 3 июня. Заявления СМИ США о якобы желании президента РФ Владимира Путина устроить на Гавайях «крымский сценарий» являются проявлением холодной войны, уверен политолог Рафаэль Ордуханян.

Некоторое время назад корабль ВМФ России был замечен вблизи Гавайских островов. Его появление встревожило американскую общественность. Ряд западных экспертов поспешили заявить о якобы «плане Путина» по присоединению островов США в Тихом океане к России. Подобные заявления бессмысленны, передает слова политолога «ПолитРоссия».

Разведывательный корабль российского флота «Карелия» появился в международных водах у Гавайев. Западные СМИ вскоре начали распространять информацию о якобы попытке России устроить в Тихоокеанском регионе «крымский вариант». Публикации такого рода являются обыкновенными спекуляциями и указывают на новый виток холодной войны, высмеял статьи Ордуханян.

«Давно ситуация перешла в новую холодную войну. Пишут откровенные глупости», — подчеркнул американист.

Китайские аналитики ранее назвали основную задачу корабля ВМФ России у Гавайев. Москва жестко ответила на провокации у границ РФ, уверены они. Также Тихоокеанский флот России в ближайшее время получит современные корветы и проведет модернизацию корабля «Адмирал Виноградов», пишет RT.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
путин сша карелия гавайи
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 49390 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 41850 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 33321 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 25973 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 23076 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Рейтинг@Mail.ru