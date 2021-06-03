Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж

Париж, 3 июня. Все пассажиры воздушного судна были оперативно эвакуированы из-за угрозы взрыва, сообщают в МВД.

Самолет находится в аэропорту Руасси — Шарль де Голль. Он принадлежит авиакомпании Air France. В настоящее время правоохранители обследуют самолет из-за появившихся подозрений.

После приземления в Париже всех находившихся на борту людей эвакуировали. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Для расследования создали специальную кризисную группу, которую возглавил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. В нее также вступили представители МИД, министерства вооруженных сил, минюста и минтранса.

Ранее самолет Симферополь — Москва "заминировали" неизвестные. Информация об угрозе взрыва на борту лайнера поступила от анонима. Самолет собирается вылетать из Шереметьева, сообщал ФАН.