Полиция Бразилии предотвратила шесть школьных «шутингов» с помощью США

Бразилиа, 3 июня. Полиция Бразилии сообщила о задержании нескольких подростков, планировавших нападения на школы. Всего, согласно официальной информации, речь идет по крайней мере о шести отдельных эпизодах.

Примечательно, что во всех случаях информацию о планируемых нападениях бразильским правоохранителям предоставили сотрудники ФБР США, ведущие мониторинг социальных сетей на предмет выявления случаев экстремизма среди молодежи.

Трое 17-летних подростков были задержаны 2 июня в городе Монтивидиу, штат Гояс. По информации, полученной местной полицией от американских федералов, они планировали совершить нападение на местную школу. Реализовать планы нападения помешал карантин, введенный в городе из-за пандемии Covid-19.

В ходе обысков, проведенных в домах задержанных, были обнаружены ножи и огнестрельное оружие, которое подростки планировали использовать при совершении нападения. Всем троим инкриминируется незаконное хранение оружия.

URGENTE: FBI impede três adolescentes de fazerem massacre escolar em Goiás. Eles já tinham armas e facas dentro de casa. pic.twitter.com/n7xhURgVm5 — Crimes Reais (@CrimesReais) June 2, 2021

Официальные лица сообщают об отсутствии связи задержанных с террористическими или преступными группировками.

В этом же штате Гояс, в городе Гояния 27 мая полиция арестовала 16-летнего фаната нацистской идеологии, который также сообщал о намерении устроить школьную резню. После задержания малолетний нацист рассказал полицейским, что его сообщения «были шуткой». В пользу задержанного говорит то, что полицейским не удалось обнаружить во время обыска оружия и следов подготовки к атаке.

Иначе обстояли дела в случае 19-летней девушки которая намеревалась совершить нападение на школу в Федеральном округе, в которой училась. Она была арестована 21 мая. При обыске в ее квартире полиция обнаружила пистолеты, маски и средства связи.

PrScr Twitter / @litlibhead

Также решительно был настроен другой 19-летний подросток, которого полиция Сан-Паулу задержала 10 мая по подозрению в подготовке школьных атак. В ходе допроса молодой человек не стал отпираться и признался в намерении совершить серию убийств.

6 мая в Кабу Фриу, штат Рио-де-Жанейро, полиция арестовала еще одного несостоявшегося убийцу, который вдохновлялся идеями нацизма. При нем обнаружили материалы для изготовления зажигательной смеси и молоток.

Наконец 2 мая полицейские штата Парана получили информацию о готовящемся нападении на школы в Сан-Паулу, в связи с чем арестовали планировавшего нападения подростка.

Итого с подачи американских правоохранителей бразильская полиция в течение одного месяца раскрыла шесть случаев подготовки нападений на школы. Похоже, что наряду со вспышкой насилия в отношении женщин, Бразилия переживает острый кризис в сфере подросткового насилия.

Стрельба в школах является общемировой проблемой. Так, 11 мая молодой человек 2001 года рождения устроил стрельбу в казанской гимназии №175, в результате чего погибли девять человек. Семь из них — дети.