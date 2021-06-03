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03 июня 21:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
20:47
Общество
Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля
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Полиция Бразилии предотвратила шесть школьных «шутингов» с помощью США

Латинская Америка
Полиция Бразилии предотвратила шесть школьных «шутингов» с помощью США
Global Look Press  /  Luiz Souza / ZUMAPRESS.com

Бразилиа, 3 июня. Полиция Бразилии сообщила о задержании нескольких подростков, планировавших нападения на школы. Всего, согласно официальной информации, речь идет по крайней мере о шести отдельных эпизодах.

Примечательно, что во всех случаях информацию о планируемых нападениях бразильским правоохранителям предоставили сотрудники ФБР США, ведущие мониторинг социальных сетей на предмет выявления случаев экстремизма среди молодежи.

Трое 17-летних подростков были задержаны 2 июня в городе Монтивидиу, штат Гояс. По информации, полученной местной полицией от американских федералов, они планировали совершить нападение на местную школу. Реализовать планы нападения помешал карантин, введенный в городе из-за пандемии Covid-19.

В ходе обысков, проведенных в домах задержанных, были обнаружены ножи и огнестрельное оружие, которое подростки планировали использовать при совершении нападения. Всем троим инкриминируется незаконное хранение оружия.

Официальные лица сообщают об отсутствии связи задержанных с террористическими или преступными группировками.

В этом же штате Гояс, в городе Гояния 27 мая полиция арестовала 16-летнего фаната нацистской идеологии, который также сообщал о намерении устроить школьную резню. После задержания малолетний нацист рассказал полицейским, что его сообщения «были шуткой». В пользу задержанного говорит то, что полицейским не удалось обнаружить во время обыска оружия и следов подготовки к атаке.

Иначе обстояли дела в случае 19-летней девушки которая намеревалась совершить нападение на школу в Федеральном округе, в которой училась. Она была арестована 21 мая. При обыске в ее квартире полиция обнаружила пистолеты, маски и средства связи.

Полиция Бразилии предотвратила шесть школьных «шутингов» с помощью США
PrScr Twitter  / @litlibhead

Также решительно был настроен другой 19-летний подросток, которого полиция Сан-Паулу задержала 10 мая по подозрению в подготовке школьных атак. В ходе допроса молодой человек не стал отпираться и признался в намерении совершить серию убийств.

6 мая в Кабу Фриу, штат Рио-де-Жанейро, полиция арестовала еще одного несостоявшегося убийцу, который вдохновлялся идеями нацизма. При нем обнаружили материалы для изготовления зажигательной смеси и молоток.

Наконец 2 мая полицейские штата Парана получили информацию о готовящемся нападении на школы в Сан-Паулу, в связи с чем арестовали планировавшего нападения подростка.

Итого с подачи американских правоохранителей бразильская полиция в течение одного месяца раскрыла шесть случаев подготовки нападений на школы. Похоже, что наряду со вспышкой насилия в отношении женщин, Бразилия переживает острый кризис в сфере подросткового насилия.

Стрельба в школах является общемировой проблемой. Так, 11 мая молодой человек 2001 года рождения устроил стрельбу в казанской гимназии №175, в результате чего погибли девять человек. Семь из них дети.

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Все новости / Латинская Америка / Полиция Бразилии предотвратила шесть школьных «шутингов» с помощью США
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