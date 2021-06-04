Люди начали прозревать: почему украинцы больше не хотят в Европу и НАТО

Украинцы разочаровались в идее евроинтеграции страны. Бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью ФАН рассказал, почему через семь лет после Майдана украинцы начали прозревать, что их ведут не туда.

На Украине снизилась поддержка идей европейской и евроатлантической интеграции, причем более всего уменьшилось количество поддерживающих среди жителей западных областей и молодежи. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников. По его словам, украинцы начали разочаровываться в пути, который страна выбрала после государственного переворота в 2014 году.

«За последние два года поддержка идей европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась. Я должен это констатировать — на 5%. Причем наибольшее снижение в регионах, где эта поддержка всегда была самой высокой. А также среди молодежи, которая всегда была проевропейской. Это признак разочарования в европейском векторе крупнейших сторонников», — рассказал Резников.

facebook.com / Олексій Резніков

Политик поделился опасениями, что на фоне разочарования в «европейском пути Украины» среди украинской молодежи могут начать распространяться пророссийские настроения. Поэтому Резников предложил создать общеевропейский русскоязычный телеканал для защиты ЕС от пропаганды.

«Инструментом защиты Европы от пропаганды и дезинформации мог бы стать общеевропейский русскоязычный телеканал. И его базу можно было создать именно на Украине. У нас есть специалисты, опыт, понимание, с кем мы имеем дело, и нет языкового барьера», — сказал он.

Люди начали прозревать

Бывший депутат Рады Алексей Журавко рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему украинцы больше не хотят в Европу и НАТО. По его словам, во-первых, в этом виновна сама киевская власть, во-вторых, Европа просто банально обманула украинцев, пообещав им золотые горы.

«Украинцы разочаровались в идее европейской и евроатлантической интеграции в первую очередь из-за действий киевских властей. Кроме того, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Европа лишь наполовину открыла свои двери для рабского труда, использовав наседание Украины для своего же собственного обогащения. В украинском государстве есть производители, которые лишились российского рынка, а в Евросоюз их так никто и не пустил. Людей просто обманули, пообещав европейское будущее. Вместо этого ЕС ввел квоты для украинских производителей. Поэтому люди начали прозревать. Также на мнении людей по поводу идеи европейской и евроатлантической интеграции сказалась и война в Донбассе, и другие факторы, которые привели к тому, что украинец перестал верить Европе», — указал собеседник ФАН.

instagram.com / @alekseizhuravko

Ответил украинский политик и на слова Резникова о том, что на фоне разочарования в «европейском пути Украины» среди украинской молодежи могут начать распространяться пророссийские настроения. Бывший депутат Рады уверен, что сегодня даже в западных регионах люди начали понимать, что Россия и Белоруссия — друзья Украины.

«Украину и Россию связывают многовековые узы. Куда ни глянь, Россия, несмотря на агрессивные действия со стороны киевских властей, во всем помогает Украине, хотя делать это обещала Европа. Москва понимает, что если она не поможет, то пострадает украинский народ. Так, например, Россия и Белоруссия пришли на помощь Украине, когда в стране были проблемы с электроэнергией, нефтепродуктами, продуктами питания, которые намного дешевле европейских. Так кто же оказался другом Украине? Это Россия и Белоруссия. Не получится у киевских властей переломать всю Украину. Даже в западных регионах страны начали понимать, кто является настоящим другом Украине. Кроме того, большая часть населения украинского государства не хочет, чтобы их страна стала членом НАТО. Украинцы обожглись, получив после Майдана такой результат», — резюмировал Алексей Журавко.

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