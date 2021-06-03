Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки

, 3 июня. Алгоритм действий, которые помогут получить компенсацию за укус бездомной собаки, недавно описали журналисты издания Life.

Если в населенном пункте появились бродячие псы и человек не намерен дожидаться, пока его укусят, следует обратиться с письменным заявлением к администрации населенного пункта. Вдобавок к этому, стоит подать онлайн-заявку на отлов через специальный ресурс «Госотлов», передает Life.

Если эти меры не принесли результатов, то следует обратиться с жалобой в прокуратуру и напомнить надзорному органу, что ситуация с бездомными собаками нарушает санитарные и ветеринарные правила. В случае, когда собака напала на человека до того, как он обратился в компетентные службы, важно направиться за медпомощью и попросить врача зафиксировать в письменном виде повреждения от укуса собаки.

Когда справка попала в руки к пострадавшему, он может обратиться в суд с иском к муниципальной администрации за истребованием покрытия расходов на лечение или поврежденного имущества. Помимо этого, можно требовать компенсации морального вреда в порядке, предусмотренном ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Чиновники из администрации Каргасокского района закупили оборудование для поимки бродячих собак, но так и не приступили к отлову. Как сообщалось ранее, об этом заявил источник Федерального агентства новостей.