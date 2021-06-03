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03 июня 19:41
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новостей
19:38
Шоу-бизнес
Барановская рассказала, как отметила свой 36-й день рождения
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
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В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков

Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
Федеральное агентство новостей  / 

Уже третий день подряд в городе Манбидж, расположенном в восточной части сирийской провинции Алеппо, непрерывно проходят демонстрации арабских племен против действий лояльных США курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (СДС). Местные жители, в числе прочего, требуют прекратить принудительную вербовку молодых людей в ряды СДС.

Корреспондент Федерального агентства новостей побывали в населенном пункте и пообщались с местным жителем, членом Провинциального совета Алеппо Мухаммадом ан-Набулси, который рассказал о преступлениях курдских бойцов.

Житель Манбиджа назвал действия курдских боевиков «террористическими», поскольку боевики похищают молодых людей и насильно вербуют их для военных действий и реализации своих планов по разрушению сирийского государства.

Он отметил, что арабское молодое население в настоящий момент старается уехать из города и близлежащих районов. Люди не хотят вступать в ряды «Сирийских демократических сил» и не хотят связываться с террористическими действиями, которые практикуют курдские боевики.

В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
Федеральное агентство новостей  / 

Ан-Набулси подчеркнул, что боевики совершали налеты на дома и искали молодых людей в возрасте от 15 лет и старше, чтобы арестовать их для последующей насильной вербовки в свои ряды. Все это привело к тому, что жители Манбиджа и его окрестностей вышли на улицы и устроили демонстрации, требуя, чтобы боевики СДС покинули эти районы.

Сотни людей собрались на круговой развязке в городе Манбидж, скандируя лозунги, осуждающие действия проамериканских курдских боевиков и призывающие их покинуть город и прекратить насилие в отношении мирных жителей.

В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
Федеральное агентство новостей  / 

По сообщению источников, число сирийцев, погибших в ходе демонстраций племен в провинции Алеппо против действий лояльных США боевиков, возросло до шести. Еще 25 человек получили ранения в результате того, что курдские бойцы открыли огонь по протестующим в Манбидже и его округе.

Сотни людей из числа местных жителей, 90% из которых являются арабами, уже на протяжении нескольких дней не покидают улицы города в знак протеста против насильной вербовки в ряды «Сирийских демократических сил». Владельцы магазинов в городе объявили бойкот в поддержку демонстрантов.

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алеппо манбидж сдс репортаж
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