Уже третий день подряд в городе Манбидж, расположенном в восточной части сирийской провинции Алеппо, непрерывно проходят демонстрации арабских племен против действий лояльных США курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (СДС). Местные жители, в числе прочего, требуют прекратить принудительную вербовку молодых людей в ряды СДС.

Корреспондент Федерального агентства новостей побывали в населенном пункте и пообщались с местным жителем, членом Провинциального совета Алеппо Мухаммадом ан-Набулси, который рассказал о преступлениях курдских бойцов.

Житель Манбиджа назвал действия курдских боевиков «террористическими», поскольку боевики похищают молодых людей и насильно вербуют их для военных действий и реализации своих планов по разрушению сирийского государства.

Он отметил, что арабское молодое население в настоящий момент старается уехать из города и близлежащих районов. Люди не хотят вступать в ряды «Сирийских демократических сил» и не хотят связываться с террористическими действиями, которые практикуют курдские боевики.

Федеральное агентство новостей /

Ан-Набулси подчеркнул, что боевики совершали налеты на дома и искали молодых людей в возрасте от 15 лет и старше, чтобы арестовать их для последующей насильной вербовки в свои ряды. Все это привело к тому, что жители Манбиджа и его окрестностей вышли на улицы и устроили демонстрации, требуя, чтобы боевики СДС покинули эти районы.

Сотни людей собрались на круговой развязке в городе Манбидж, скандируя лозунги, осуждающие действия проамериканских курдских боевиков и призывающие их покинуть город и прекратить насилие в отношении мирных жителей.

Федеральное агентство новостей /

По сообщению источников, число сирийцев, погибших в ходе демонстраций племен в провинции Алеппо против действий лояльных США боевиков, возросло до шести. Еще 25 человек получили ранения в результате того, что курдские бойцы открыли огонь по протестующим в Манбидже и его округе.

Сотни людей из числа местных жителей, 90% из которых являются арабами, уже на протяжении нескольких дней не покидают улицы города в знак протеста против насильной вербовки в ряды «Сирийских демократических сил». Владельцы магазинов в городе объявили бойкот в поддержку демонстрантов.