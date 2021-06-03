«Пенсионный калькулятор» создадут для самозанятых россиян

Санкт-Петербург, 3 июня. Интернет-сервис, который будет помогать самозанятым высчитать размер пенсии, создадут в Минтруда.

Глава ведомства Антон Котяков заявил, что данный инструмент будет готов уже к концу текущего месяца. Такое заявление он сделал в рамках сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность«.

«То есть граждане имеют возможность через личный кабинет подать заявление в ПФР и вступить в добровольное пенсионное страхование», — объяснил принцип работы министр.

Котяков подчеркнул, что такой режим налогообложения не предполагает обязательных пенсионных отчислений поэтому выгоден для самозанятых граждан. Именно для этого Минтруда и разрабатывало электронный «пенсионный калькулятор».

В поддержку самозанятых недавно высказывался бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он предлагал снять ограничение на виды деятельности для самозанятых.