Мишустин посетил предприятия ОАК в Ульяновске

Ульяновск, 3 июня. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки посетил предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Ульяновске.

Во время визита на завод «Авиастар-СП» Мишустин ознакомился с автоматизированной поточной линией сборки и первым самолетом, который был собран на ней. Также премьер-министр поднялся на борт воздушного судна Ил-76МД-90А, где ему были продемонстрированы конструктивные изменения, внесенные в новую модификацию транспортника.

Отмечается, что для успешной реализации новых программ и масштабирования производства самолетов нужно прикладывать усилия к развитию потенциала сотрудников предприятий. На данный момент существует потребность в привлечении новых высококвалифицированных специалистов.

Ранее сообщалось, что Мишустин высоко оценил успехи КамАЗа. По его словам, предприятие является мировым гигантом и лидирует в российском грузовом автомобилестроении.