Подведены итоги второго дня работы стэнда Башкортостана на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 3 июня. Второй день работы стэнда Башкортостана оценила глава комитета республики по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева.

По итогам двух дней работы было заключено несколько инвестиционных соглашений, в их числе — с производителем инструментов BERGER на 6,3 млрд рублей. Также был заключен договор с госкорпорацией «Роскосмос».

Среди масштабных событий Болычева обозначила подписание крупнейшего концессионного соглашения в Российской Федерации. Дальше запланированы встречи, заключения договоров. Глава комитета также сообщила, что на стэнде Башкортостана будет начат отчет 70-ти дней до чемпионата мира по борьбе.

Гости ПМЭФ, журналисты и представители экспертного сообщества приняли участие в прямом эфире по итогам второго дня работы форума, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.