Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021

Подходит к финалу второй день работы Петербургского международного экономического форума, крупнейшего делового события за последние месяцы. Об итогах состоявшихся мероприятий в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказали председатель России при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии Владимир Чижов, председатель комитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева и корреспондент ФАН Светлана Конюхова.

Так, журналистка отметила, что сегодня на форуме собрались важные и интересные гости, которые обсудили волнующие всех вопросы.

«Сразу начали день с яркой и скандальной темы иноагентов. Присутствовал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и другие представители различных СМИ, в том числе «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Конечно, без скандалов не обошлось: поспорили, почему Россия должна защищаться, а не нападать», — рассказала репортер.

На экономической сессии одной из лидирующих тем стала энергетика: министры Катара и Саудовской Аравии рассказали, как получать чистые и экологические виды топлива из воздуха и солнца. Также для приглашенных экспертов форума, среди которых были гости из Индии и Китая, интересной темой стали возможности развития российской Арктики.

Ожидаемо, темой одного из заседаний, на котором в качестве спикера присутствовал Владимир Чижов, стал вопрос санкционной политики.

«Дискуссия была достаточно живой, обсудили множество различных фактов, в том числе взгляд в перспективу. Она, конечно, достаточно неоднозначная, но это то поле, на котором нам предстоит бороться», — поделился впечатлениями гость форума.

Второй день мирового экономического события также стал богат на заключение деловых контрактов. Председатель комитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева рассказала ФАН, что за прошедшее время представителям удалось подписать уже несколько инвестиционных соглашений, среди которых договор с компанией Berger и Роскосмосом.

«Мы подписываем сегодня крупнейшее концессионное соглашение в Российской Федерации. После этого собираемся также проводить наши встречи и подписать ряд соглашений. Еще на нашем стенде будет начало отсчета — 70 дней до Чемпионата мира по борьбе», — рассказала о работе гостья форума.

Невские Новости / Анна Карпова

В этом году на Петербургский международный экономический форум съехались всего пять тысяч участников. Однако, как утверждает репортер Светлана Конюхова, все залы конгрессно-выставочного центра были заполнены людьми. А очереди в буфет, как шутит журналистка, стали больной темой для ее коллег, работающих на событии.

«Это показывает ажиотаж, ведь журналисты приехали из разных регионов России. Приятно также видеть здесь наших иностранных коллег. ˂…˃ Видно, что люди все-таки соскучились по массовым мероприятиям, по обсуждению злободневных тем. Лично я заметила чуть больше огня в глазах всех участников, ведь действительно хочется увидеться, узнать друг друга, поздороваться», — заключила корреспондент ФАН.

Первый после пандемии деловой форум такого уровня радует активностью с самого открытия. Первыми результатами, а также яркими впечатлениями гостей стартового дня программы ФАН делился ранее.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.