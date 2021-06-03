Глава СК РФ Бастрыкин принял участие в телемосте «Россия-Кыргызстан»

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03 июня 19:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:38
Шоу-бизнес
Барановская рассказала, как отметила свой 36-й день рождения
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
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Глава СК РФ Бастрыкин принял участие в телемосте «Россия-Кыргызстан»

Общество
Глава СК РФ Бастрыкин принял участие в телемосте «Россия-Кыргызстан»
lenobl.sledcom.ru  /  Пресс-служба СК РФ по Ленобласти

Москва, 3 июня. Представители Следственного комитета России приняли участие в телемосте «Россия-Кыргызстан». На мероприятии выступил и глава ведомства Александр Бастрыкин.

Телемост был посвящен памяти Токтогон Алтыбасаровой. В годы Великой Отечественной войны она приютила 150 детей, которых эвакуировали из блокадного Ленинграда. Представители Следственного комитета подготовили видеосюжет, посвященный легендарной женщине. Кроме того, о подвигах предков в годы войны рассказали кадеты и студенты образовательных организаций СК РФ.

«Убежден, что пока мы помним и говорим о подвигах многонационального советского народа в годы Великой Отечественной войны, не угаснет в наших сердцах и сердцах наших потомков стремление к миру, единству и созиданию», — приводит пресс-служба СК РФ слова Александра Бастрыкина.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать проект центра изучения истории войны. Ветераны Великой Отечественной войны из разных стран записали для RT песню «Нам нужна одна победа».

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Все новости / Общество / Глава СК РФ Бастрыкин принял участие в телемосте «Россия-Кыргызстан»
россия бастрыкин киргизия
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