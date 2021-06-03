Глава СК РФ Бастрыкин принял участие в телемосте «Россия-Кыргызстан»

Москва, 3 июня. Представители Следственного комитета России приняли участие в телемосте «Россия-Кыргызстан». На мероприятии выступил и глава ведомства Александр Бастрыкин.

Телемост был посвящен памяти Токтогон Алтыбасаровой. В годы Великой Отечественной войны она приютила 150 детей, которых эвакуировали из блокадного Ленинграда. Представители Следственного комитета подготовили видеосюжет, посвященный легендарной женщине. Кроме того, о подвигах предков в годы войны рассказали кадеты и студенты образовательных организаций СК РФ.

«Убежден, что пока мы помним и говорим о подвигах многонационального советского народа в годы Великой Отечественной войны, не угаснет в наших сердцах и сердцах наших потомков стремление к миру, единству и созиданию», — приводит пресс-служба СК РФ слова Александра Бастрыкина.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать проект центра изучения истории войны. Ветераны Великой Отечественной войны из разных стран записали для RT песню «Нам нужна одна победа».