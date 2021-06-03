Юных жителей Марий Эл приглашают на кастинг фильма о богатыре

Йошкар-Ола, 3 июня. Юные жители республики Марий Эл получили уникальную возможность принять участие в съемкам короткометражного фильма. Проект будет рассказывать о марийском богатыре.

Организаторы съемок объявили открытый кастинг для детей. Игровой короткометражный фильм получил название «Не Иван, или Как приручить Богатыря». Утверждать актеров будут уже в этом месяце, а съемки начнутся в конце лета. Все желающие могут отправить свою заявку, сообщает «Медиапоток».

Короткометражка расскажет о марийском мальчике, который в тяжелых жизненных обстоятельствах обратился за помощью к богатырю по имени Онар. По словам создателей, фильм будет содержать в себе легенды финно-угорского народа. Также сценаристы постарались раскрыть проблемы подросткового возраста, в том числе историю первой любви и взаимоотношений с родителями.

Юные таланты в этом году получили возможность реализоваться в рамках арт-кластера «Таврида», который открылся в Крыму. В рамках программы открылась площадка «Мы вместе», в которой примет участие до 300 человек, сообщает ФАН. Начало сезона ознаменовалось ярким шествием и красочным лазерным шоу.