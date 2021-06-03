Мясников рассказал, какие вещества необходимы для организма вегетарианцев

Москва, 3 июня. Дефицит некоторых полезных веществ в организме может угрожать здоровью вегетарианцев. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Вегетарианцы в большом количестве получают омега-6 жирные кислоты из овощей, однако необходимые для работы сердца, мозга и глаз запасы омега-3 жирных кислот они восполняют с трудом. Прекрасным альтернативным источником этого элемента могут стать соевое молоко, грецкие орехи и льняное масло.

Кроме того, для здоровья важны аминокислоты. В нужном количестве их можно найти в фасоли, кашах и сое. Бобовые также полезны для организма за счет железа в их составе. Это вещество содержится и в грушах, шпинате, пшенице.

Доктор Мясников ранее рассказал о взаимосвязи между клетчаткой и долголетием. По его словам, этот элемент снижает риск инфаркта и инсульта на 40–50%.