В Китае создали мощнейшую нейросеть, которая в десять раз превосходит аналоги

Пекин, 3 июня. Нейронную сеть глубокого обучения под названием Wu Dao 2.0 разработали специалисты Пекинской академии искусственного интеллекта.

По словам китайских ученых, ее мощность гораздо больше, чем у ближайших конкурентов — Open AI GPT-3 и Google Switch Transformers. В этом заключается главное преимущество нейросети.

Использование 1,75 триллиона параметров позволяет Wu Dao 2.0 писать эссе и стихи на традиционном китайском языке, а также имитировать речь и предсказывать трехмерную структуру белков.

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