Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»

Москва, 3 июня. Президент США Джо Байден не намерен договариваться с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве — он хочет «прощупать почву» перед войной, уверен политолог Евгений Сатановский.

Своими опасениями политолог поделился в эфире радиопередачи «Полный контакт» с ведущим Владимиром Соловьевым. По мнению Сатановского, команда Байдена пытается «заговорить зубы» российской стороне, говоря о стабилизации отношении и правах человека. На деле Белый дом и Пентагон уже делают все, чтобы начать успешную операцию как у границ Белоруссии, так и в Крыму.

«Эти ребята готовятся к ядерной войне с нами, они это не скрывают. И те слова, которые они говорят, совершенно ничего не означают, потому что видно, как завозится техника, оборудование, боеприпасы под видом проведения учений. То в Прибалтику, то вот сейчас будут проводить учения на Украине... Насколько наше начальство сумеет сыграть на опережение? Надеюсь, что успеем, потому что пока у меня оптимизма нет никакого. И только угроза получить по зубам удерживает от агрессивных устремлений...» — опасается Сатановский.

США и страны ЕС готовятся к полномасштабной ядерной войне, уверен эксперт. С одной стороны, готовятся провокации против Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко. С другой — планируется взять «в клещи» Крымский полуостров и начать военную операцию в Черном и Азовском морях. Сейчас очень многое зависит от готовности команды Путина сдержать слово и «дать по зубам» всем, кто готовит какие-либо агрессивные акции против нашей страны.

«Ты заметил основную тему, которая, помимо прав человека, заявлена на встречу в Женеве? Это очень простая тема: мы хотим понять, чего хочет Россия. Это называется разведка. Разведка боем или разведка не боем — не важно. Они не собираются с нами договариваться, они хотят собрать как можно больше сведений, и это факт», — заключил эксперт.

Ранее Сатановский жестко раскритиковал американские системы противоракетной обороны. Эксперт в своих размышления дошел до предложения официальному Вашингтону закупить российские С-400, чтобы «не позориться» своими ЗРК Patriot.