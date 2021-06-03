Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»

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03 июня 19:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:38
Шоу-бизнес
Барановская рассказала, как отметила свой 36-й день рождения
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
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Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»

Политика
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 июня. Президент США Джо Байден не намерен договариваться с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве — он хочет «прощупать почву» перед войной, уверен политолог Евгений Сатановский.

Своими опасениями политолог поделился в эфире радиопередачи «Полный контакт» с ведущим Владимиром Соловьевым. По мнению Сатановского, команда Байдена пытается «заговорить зубы» российской стороне, говоря о стабилизации отношении и правах человека. На деле Белый дом и Пентагон уже делают все, чтобы начать успешную операцию как у границ Белоруссии, так и в Крыму.

«Эти ребята готовятся к ядерной войне с нами, они это не скрывают. И те слова, которые они говорят, совершенно ничего не означают, потому что видно, как завозится техника, оборудование, боеприпасы под видом проведения учений. То в Прибалтику, то вот сейчас будут проводить учения на Украине... Насколько наше начальство сумеет сыграть на опережение? Надеюсь, что успеем, потому что пока у меня оптимизма нет никакого. И только угроза получить по зубам удерживает от агрессивных устремлений...» — опасается Сатановский.

США и страны ЕС готовятся к полномасштабной ядерной войне, уверен эксперт. С одной стороны, готовятся провокации против Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко. С другой — планируется взять «в клещи» Крымский полуостров и начать военную операцию в Черном и Азовском морях. Сейчас очень многое зависит от готовности команды Путина сдержать слово и «дать по зубам» всем, кто готовит какие-либо агрессивные акции против нашей страны.

«Ты заметил основную тему, которая, помимо прав человека, заявлена на встречу в Женеве? Это очень простая тема: мы хотим понять, чего хочет Россия. Это называется разведка. Разведка боем или разведка не боем — не важно. Они не собираются с нами договариваться, они хотят собрать как можно больше сведений, и это факт», — заключил эксперт.

Ранее Сатановский жестко раскритиковал американские системы противоракетной обороны. Эксперт в своих размышления дошел до предложения официальному Вашингтону закупить российские С-400, чтобы «не позориться» своими ЗРК Patriot.

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Все новости / Политика / Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
путин россия сша нато байден соловьев швейцария сатановский полный контакт
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