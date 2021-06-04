Первый российский нейромобиль уже создан в Нижегородском университете

О принципах работы и судьбе первого российского нейромобиля рассказал профессор, руководитель лаборатории нейронауки и когнитивных технологий университета Иннополис Александр Храмов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Развитие в России нейросетей и интерфейсов мозг-компьютер».

По словам эксперта, на сегодняшний день в нашей стране уже достигнут успех в создании личного транспорта для людей с ограниченными возможностями.

«Нейромобиль уже существует в России. В Нижегородском университете несколько лет назад была разработана машина, которая управлялась силой мысли. Это был электрокар, предназначавшийся для людей с ограниченными возможностями», — сообщил гость.

Александр Храмов поделился некоторыми подробностями того, на каких принципах основывалась работа такого необычного экземпляра.

«Он был сделан так, что человек заезжал в него на инвалидном кресле. Дальше с помощью ряда технологий, в том числе и ай-трекинга — отслеживания движения глаз, можно было управлять электромобилем», — поведал собеседник.

В завершение он рассказал о том, какая судьба постигла уникальную разработку.

«К сожалению, проект не нашел своего инвестора. Хотя это могло стать прорывной технологией. Насколько я знаю, все, кто видит [образец], просто в восхищении. Это и российские, и зарубежные исследователи, ученые, инженеры. Может быть, это технология, которая чуть-чуть обогнала свое время», — подытожил профессор.

Ранее ФАН сообщил о предостережении, которое сделал основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. По его мнению, искусственный интеллект представляет собой главную угрозу для человечества. Так, например, нейросеть может навредить людям, создавая фейковые новости.