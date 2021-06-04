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04:44
Происшествия
Пенсионер из Магнитогорска получил тюремный срок за страшное ДТП с байкером
04:33
Технологии
Ford готовит электрокроссовер на платформе Volkswagen
04:30
Экономика
Хуснуллин назвал причины увеличения цен на жилье в России
04:18
Общество
Диетолог назвал ключевой принцип всех рецептов похудения
04:12
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«Срамота!»: странный костюм Валерии насмешил Ивана Урганта
04:06
Общество
Рогозин рассказал свой любимый анекдот на космическую тему
04:06
Общество
Гарри и Меган «обязательно» пригласят на платиновый юбилей королевы Елизаветы
04:03
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности гидравлики
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03:59
Экономика
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
03:59
Общество
Беспилотную электролодку успешно протестировали на каналах Амстердама
03:43
Общество
Новый налог на недвижимость для некоторых россиян предложили ввести в ГД
03:40
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых черноморского побережья
03:30
Общество
4 июня во всем мире проходит День невинных детей — жертв агрессии
03:23
Экономика
Новак: рост цен на бензин в России в пределах инфляции
03:12
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Первый российский нейромобиль уже создан в Нижегородском университете

Общество
Первый российский нейромобиль уже создан в Нижегородском университете
Федеральное агентство новостей  / 

О принципах работы и судьбе первого российского нейромобиля рассказал профессор, руководитель лаборатории нейронауки и когнитивных технологий университета Иннополис Александр Храмов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Развитие в России нейросетей и интерфейсов мозг-компьютер».

По словам эксперта, на сегодняшний день в нашей стране уже достигнут успех в создании личного транспорта для людей с ограниченными возможностями.

«Нейромобиль уже существует в России. В Нижегородском университете несколько лет назад была разработана машина, которая управлялась силой мысли. Это был электрокар, предназначавшийся для людей с ограниченными возможностями», — сообщил гость.

Александр Храмов поделился некоторыми подробностями того, на каких принципах основывалась работа такого необычного экземпляра.

«Он был сделан так, что человек заезжал в него на инвалидном кресле. Дальше с помощью ряда технологий, в том числе и ай-трекинга — отслеживания движения глаз, можно было управлять электромобилем», — поведал собеседник.

В завершение он рассказал о том, какая судьба постигла уникальную разработку.

«К сожалению, проект не нашел своего инвестора. Хотя это могло стать прорывной технологией. Насколько я знаю, все, кто видит [образец], просто в восхищении. Это и российские, и зарубежные исследователи, ученые, инженеры. Может быть, это технология, которая чуть-чуть обогнала свое время», — подытожил профессор.

Ранее ФАН сообщил о предостережении, которое сделал основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. По его мнению, искусственный интеллект представляет собой главную угрозу для человечества. Так, например, нейросеть может навредить людям, создавая фейковые новости.

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наука нейромобиль александр храмов
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