Бейрут, 3 июня. Ливанские силовики перехватили партию наркотиков, направлявшуюся в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Middle East Monitor.

Таблетки Каптагона (наркотический препарат, родственный амфетаминам), спрятанные в партии генераторов, были обнаружены пограничниками и службой безопасности международного аэропорта Рафик Харири (Бейрут).

Согласно заявлению временно исполняющего министра обороны страны Мохаммеда Фахми, опубликованном во вторник, крупная партия наркотиков предназначались для поставки в саудовский город Даммам.

В прошлом месяце Саудовская Аравия приостановила импорт ливанских фруктов и овощей, заявив, что поставки используются для контрабанды запрещенных веществ, и обвинив Бейрут в бездействии.

Федеральное агентство новостей /

По словам саудовского посла в Ливане, наркотиков, вывезенных из этой страны за последние несколько лет и перехваченных на въезде в Королевство, достаточно, «чтобы утопить в них весь арабский мир».

Данное заявление близко к истине. На данный момент Ливан является одним из главных источников контрабанды наркотических средств в данном регионе. Одним из главных поставщиков при этом называют проиранскую военизированную группировку «Хезболла». На подконтрольных ей территориях в открытую выращивается различные наркотики. Но наиболее активно в настоящее время ведется контрабанда амфетаминов, которые отправляют на продажу далеко за пределы Ближнего Востока.