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03 июня 21:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
20:47
Общество
Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля
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Льготы, квоты, деньги: в Госдуме рассказали, как вовлечь молодежь в спорт

Общество
Льготы, квоты, деньги: в Госдуме рассказали, как вовлечь молодежь в спорт
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ


Спорт высоких достижений развивается успешно, но с массовым спортом и физической активностью населения — большие проблемы. Об этом на площадке Медиагруппы «Патриот» в ходе брифинга, посвященному спортивным сессиям ПМЭФ, рассказал глава комитета Госдумы по спорту Борис Пайкин. Парламентарий отметил опасную тенденцию — 80% подростков ведут малоактивный, неспортивный образ жизни. При этом он отметил, что в странах Европы ситуация складывается еще хуже.

Вовлечь молодежь в массовый спорт, по его мнению, могут помочь технологии.

«Для бегунов и велосипедистов есть приложение Strava, им пользуются огромное количество людей по всему миру. Но у нас нет своего национального информационного продукта — это большой минус. Необходимо заниматься такой платформой. Хотелось бы, чтобы она была сопряжена с порталом «Госуслуги». Там сегодня зарегистрировано 126 миллионов граждан, если будет сопряжение, можно будет использовать информационные сообщения о спорте: где и когда заниматься, с какой интенсивностью это делать. Сегодня молодежь находит все в интернете, она не смотрит ТВ и не слушает радио, поэтому спорт не может обойтись без технологий», — уверен Пайкин.

Он также сказал, что спортивные клубы при школах по сути представляют собой просто дополнительные занятия по физкультуре. Чтобы преломить ситуацию, необходимо вливание средств, но Минпросвещения не готово выделять дополнительные средства учебным учреждениям.

«Нужен престиж, а его нет. То же самое — в студенческом спорте. Нужны меры стимулирования спортсменов: увеличенная стипендиальная программа, льготы при поступлении. Это даст возможность привлечения массовости», — объяснил политик.

Льготы, квоты, деньги: в Госдуме рассказали, как вовлечь молодежь в спорт
Сеть фитнес-клубов World Class  / 

В ходе прямого эфира была затронута и тема туризма. Закрытые из-за пандемии границы дали мощный толчок внутреннему туризму. Но вслед за спросом на отдых внутри страны выросли и цены. Причем выросли значительно, отметил Борис Пайкин.

«Мы первые в течение двух дней, как только появилась информация о росте цен, направили письмо в ФАС и Ростуризму. Нам обещали, что проведут серьезную проверку, потому что это действительно присутствует. Плюс повысилась стоимость авиабилетов — все этим воспользовались. Мы понимаем, что уровень туристического продукта не вырос, а цены поднялись — это неправильно. Сегодня работа направлена как раз на повышение качества турпродукта», — заявил он.

Сбить цены на летний отдых внутри страны, по его мнению, поможет здоровая конкуренция. Пайкин рассказал, что сейчас идет работа над десятью большими проектами, когда они выйдут на рынок и создадут конкуренцию уже существующим, «цены сами по себе будут опускаться». Он выразил надежду, что президент подпишет национальную программу по туризму, которая предусматривает развитие инфраструктуры. Это в свою очередь значительно повысит качество туризма.

«В тот же Крым начнут вкладывать деньги, будут появляется новые гостиницы. И, поверьте, стоимость на старые гостиницы упадет. Искусственно зарегулировать рынок, конечно, можно, но это поможет лишь отчасти — дубинка о двух концах», — пояснил он.

Льготы, квоты, деньги: в Госдуме рассказали, как вовлечь молодежь в спорт
Федеральное агентство новостей  / 

В ходе брифинга журналисты поинтересовались у главы комитета Госдумы по спорту мнением относительно решения Дании не пускать российских болельщиков на матч Евро-2020. Парламентарий назвал это «беспрецедентным случаем».

«Самое главное — внятных аргументов нет. Наши органы, которые занимаются проведением соревнований, включились в работу. Я надеюсь, сможем урегулировать ситуацию. <…> Решения принимают люди, нужно разобраться, на каком уровне были приняты эти решения в Дании. Было ли это решение правительства либо это публичное заявление. Просто в последнее время в наш адрес мы слышим много публичных заявлений, с помощью которых пытаются унизить нашу страну именно в проведении спортивных мероприятий», — прокомментировал он.

Пайкин считает, что спорт должен объединять людей так, как это произошло в Барнауле на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ. Туда приехали представители 57 стран, которых восхитил новый гребной канал и ни капли не смутило поднятие российского флага.

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Все новости / Общество / Льготы, квоты, деньги: в Госдуме рассказали, как вовлечь молодежь в спорт
спорт спортсмены борис пайкин
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