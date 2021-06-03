Суд Украины лишил оппозиционного журналиста денег и имущества

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03 июня 19:40
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новостей
19:38
Шоу-бизнес
Барановская рассказала, как отметила свой 36-й день рождения
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
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Суд Украины лишил оппозиционного журналиста денег и имущества

  /   Обновлено: 03 июня 2021 18:52
Происшествия
Суд Украины лишил оппозиционного журналиста денег и имущества
pixabay.com  /  Arek Socha

Киев, 3 июня. Печерский суд Киева вынес решение об аресте имущества и банковских счетов оппозиционного журналиста Анатолия Шария.

Журналист критикует президента страны и его правление, сообщает «Новороссия». Еще одним решением суда разрешили доступ к его личной информации.

В настоящее время заморожены все лицевые счета Шария в ряде банков, в том числе в испанской кредитной организации. Частная собственность журналиста в Испании тоже попала под арест.

Сотрудники СБУ разоблачили мошенничество при строительстве объектов ВСУ, сообщал ФАН. Хищение происходило по схеме завышения расходов при возведении объектов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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украина журналист анатолий шария
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