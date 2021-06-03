Суд Украины лишил оппозиционного журналиста денег и имущества

Киев, 3 июня. Печерский суд Киева вынес решение об аресте имущества и банковских счетов оппозиционного журналиста Анатолия Шария.

Журналист критикует президента страны и его правление, сообщает «Новороссия». Еще одним решением суда разрешили доступ к его личной информации.

В настоящее время заморожены все лицевые счета Шария в ряде банков, в том числе в испанской кредитной организации. Частная собственность журналиста в Испании тоже попала под арест.

Сотрудники СБУ разоблачили мошенничество при строительстве объектов ВСУ, сообщал ФАН. Хищение происходило по схеме завышения расходов при возведении объектов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).