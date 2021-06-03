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03 июня 19:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:38
Шоу-бизнес
Барановская рассказала, как отметила свой 36-й день рождения
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
Все новости

Полицейский в США сломал руку 73-летней женщине с деменцией из-за 14 долларов

США
Полицейский в США сломал руку 73-летней женщине с деменцией из-за 14 долларов
Pr Scr cbsnews.com  / 

Лавленд, 3 июня. Сотрудник полиции в американском штате Колорадо провел «жесткое задержание» пожилой женщины с деменцией, сломав ей при этом руку. На резонансный случай полицейского насилия обратил внимание в своем Telegram-канале российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР). Представители Фонд заявили, что взяли на контроль это дело.

26 июня 2020 года 73-летняя белая американка Карен Гарнер вышла не заплатив из магазина Walmart в городе Лавленд, штат Колорадо. Страдающая от деменции женщина унесла с собой товара на 14 долларов. Ее немедленно остановила охрана магазина, после чего она вернула «похищенное». Несмотря на это, когда Гарнер направилась домой, ее остановил и задержал полицейский патруль.

Инцидент попал на нагрудную камеру участника задержания: офицер Остин Хопп бросил ничего не понимающую пожилую женщину на землю и сломал ей руку. Вторая сотрудница полиции Дарья Джалали никак ему не препятствовала.

Позже они с хохотом рассказывали, как было «здорово» и «волнующе» применить на Карен Гарнер наручники. Кроме того, Хопп признал, что не зачитал 73-летней женщине ее права при задержании. Несмотря на то, что инцидент произошел почти год назад, судебное решение в отношении участвовавших в задержании полицейских до сих не вынесено.

«На видео они смеются над моей мамой, — возмутилась дочь пострадавшей в ходе пресс-конференции. — Мне кажется, что они считают себя выше закона. А ведь именно они должны защищать всех нас. Я просто хочу справедливости для моей мамы».

Почти год дело об издевательствах над Гарнер не расследовалось. Только в апреле 2021 года офицерам, уволившимся со службы, были предъявлены официальные обвинения. Независимое расследование ареста Карен Гарнер должно было быть завершено в мая, однако результаты представлены не были.

Полицейский в США сломал руку 73-летней женщине с деменцией из-за 14 долларов
из личного архива  / Serge Kass

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями обратилась за разъяснениями по данному делу к руководству исполнительной власти США — президенту Джозефу Байдену и генпрокурору Меррику Гарленду. При необходимости семье жертвы будет оказана правовая и информационная помощь.

Фонд борьбы с репрессиями был создан как некоммерческая правозащитная организация при содействии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Организация оказывает необходимую помощь в борьбе с полицейским насилием по всему миру, а также обеспечивает юридической помощью и финансовой поддержкой жертв судебного и полицейского произвола.

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Все новости / США / Полицейский в США сломал руку 73-летней женщине с деменцией из-за 14 долларов
сша полицейское насилие в США Карен Гарнер
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