Полицейский в США сломал руку 73-летней женщине с деменцией из-за 14 долларов

Лавленд, 3 июня. Сотрудник полиции в американском штате Колорадо провел «жесткое задержание» пожилой женщины с деменцией, сломав ей при этом руку. На резонансный случай полицейского насилия обратил внимание в своем Telegram-канале российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР). Представители Фонд заявили, что взяли на контроль это дело.

26 июня 2020 года 73-летняя белая американка Карен Гарнер вышла не заплатив из магазина Walmart в городе Лавленд, штат Колорадо. Страдающая от деменции женщина унесла с собой товара на 14 долларов. Ее немедленно остановила охрана магазина, после чего она вернула «похищенное». Несмотря на это, когда Гарнер направилась домой, ее остановил и задержал полицейский патруль.

Инцидент попал на нагрудную камеру участника задержания: офицер Остин Хопп бросил ничего не понимающую пожилую женщину на землю и сломал ей руку. Вторая сотрудница полиции Дарья Джалали никак ему не препятствовала.

Criminal charges were handed down to two former Colorado police officers after they forcefully detained an elderly woman with dementia last year. Karen Garner was arrested for shoplifting but ended up with a broken arm and dislocated shoulder https://t.co/omTRoQ7oOm pic.twitter.com/Hf2XsUvWZS — Reuters (@Reuters) May 20, 2021

Позже они с хохотом рассказывали, как было «здорово» и «волнующе» применить на Карен Гарнер наручники. Кроме того, Хопп признал, что не зачитал 73-летней женщине ее права при задержании. Несмотря на то, что инцидент произошел почти год назад, судебное решение в отношении участвовавших в задержании полицейских до сих не вынесено.

«На видео они смеются над моей мамой, — возмутилась дочь пострадавшей в ходе пресс-конференции. — Мне кажется, что они считают себя выше закона. А ведь именно они должны защищать всех нас. Я просто хочу справедливости для моей мамы».

Почти год дело об издевательствах над Гарнер не расследовалось. Только в апреле 2021 года офицерам, уволившимся со службы, были предъявлены официальные обвинения. Независимое расследование ареста Карен Гарнер должно было быть завершено в мая, однако результаты представлены не были.

из личного архива / Serge Kass

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями обратилась за разъяснениями по данному делу к руководству исполнительной власти США — президенту Джозефу Байдену и генпрокурору Меррику Гарленду. При необходимости семье жертвы будет оказана правовая и информационная помощь.

Фонд борьбы с репрессиями был создан как некоммерческая правозащитная организация при содействии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Организация оказывает необходимую помощь в борьбе с полицейским насилием по всему миру, а также обеспечивает юридической помощью и финансовой поддержкой жертв судебного и полицейского произвола.