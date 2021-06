Полицейский в США сломал руку 73-летней женщине с деменцией из-за 14 долларов

Лавленд, 3 июня. Сотрудник полиции в американском штате Колорадо провел «жесткое задержание» пожилой женщины с деменцией, сломав ей при этом руку. На резонансный случай полицейского насилия обратил внимание в своем Telegram-канале российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР). Представители Фонд заявили, что взяли на контроль это дело.

26 июня 2020 года 73-летняя белая американка Карен Гарнер вышла не заплатив из магазина Walmart в городе Лавленд, штат Колорадо. Страдающая от деменции женщина унесла с собой товара на 14 долларов. Ее немедленно остановила охрана магазина, после чего она вернула «похищенное». Несмотря на это, когда Гарнер направилась домой, ее остановил и задержал полицейский патруль.

Инцидент попал на нагрудную камеру участника задержания: офицер Остин Хопп бросил ничего не понимающую пожилую женщину на землю и сломал ей руку. Вторая сотрудница полиции Дарья Джалали никак ему не препятствовала.

Criminal charges were handed down to two former Colorado police officers after they forcefully detained an elderly woman with dementia last year. Karen Garner was arrested for shoplifting but ended up with a broken arm and dislocated shoulder https://t.co/omTRoQ7oOm pic.twitter.com/Hf2XsUvWZS