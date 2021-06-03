Сургутский школьник получил медаль за спасение тонущего подростка

Сургут, 3 июня. Ученик 9-го патриотического класса из Сургута стал обладателем медали «За спасение погибающих на водах», заявили в пресс-службе УФСИН России по ХМАО.

Сотрудники отдела специального назначения «Север» УФСИН России по Югре вручили награду отважному подростку. Школьник 29 июля 2020 года гулял с приятелями вдоль берега реки Обь в районе Сургутского речного порта, где увидел в воде тонущего человека.

Мальчик не растерялся и попросил у находящегося поблизости владельца авто буксировочный трос, после чего бросил его с причала к тонущему. Затем школьник вытащил тонущего и помог пострадавшему добраться до дома. Не растеряться в нестандартной ситуации подростку помогли знания, которые он получил в патриотическом классе.

Под Калининградом прохожий спас из горящей квартиры двоих детей. Как сообщалось ранее, инцидент произошел в городе Советске.