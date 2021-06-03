Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 2 июня 2021 года.

Происшествия

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) провели качественную антитеррористическую операцию в 30 км от города Бирак аш-Шаты на юге Ливии. В результате они арестовали трех лидеров запрещенной в РФ организации «Аль-Каида»1.

104-й батальон к западу от города Тобрук предотвратил контрабанду золота стоимостью в один миллион ливийских динаров.

Группа молодых людей из района Рас-Лануф провела демонстрацию перед портом Ас-Сидра. Они обратились к Национальной нефтяной корпорации (ННК) и ливийскому правительству с требованием предоставить возможность для трудоустройства в компаниях, добывающих черное золото.

Политика

Совместный военный комитет «5+5» провел закрытое заседание в присутствии спецпредставителя ООН в Ливии Яна Кубиша. На встрече обсудили выполнение положений Женевского соглашения, в частности, открытие прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили).

Ян Кубиш передал в Высший государственный совет (ВГС) и Палату представителей предложение о конституционной базе для предстоящих выборов, которое одобрили члены Юридического комитета Форума политического диалога.

Состоялось заседание Международного комитета по последующей деятельности по Ливии (IFCL) в присутствии министра иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлы Мангуш.

Участники встречи подчеркнули важность выполнения всех положений резолюций СБ ООН. Они призвали парламент утвердить госбюджет и принять необходимое законодательство для проведения волеизъявления. Также на мероприятии прозвучало обращение ко всем гражданам страны с требованием воздерживаться от любых действий, которые могут помешать работе переходного правительства и нарушить политический процесс.

بيان الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بـ #ليبيا https://t.co/ikFlzVrTCP — UNSMIL (@UNSMILibya) June 2, 2021

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи получил официальное приглашение на Берлинскую конференцию по ливийскому урегулированию.

Министерство местного самоуправления подписало с немецкой стороной соглашение о создании Ливийской академии местного управления совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), Ассоциацией муниципалитетов Нидерландов (VNG) и Университетом Келя.

تعليم جيد من خلال التعاون الدولي: يسعدنا أن نشهد ???????????????????????? ، مع وزارة الحكم المحلي ، الدكتور التومي ، توقيع اتفاقية لإنشاء أكاديمية الحكم المحلي الليبية بالتعاون مع GIZ و VNG وجامعة Kehl. pic.twitter.com/DjNG0MYBXB — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) June 2, 2021

Заместитель главы Президентского совета Абдалла аль-Лафи посетил учредительный форум Высшей национальной комиссии по примирению. Политик приветствовал это мероприятие и подчеркнул, что оно подготовит почву для предстоящих форумов, которые намечены на текущий месяц.

اختتام الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة. وكانت المشاركات إيجابية، وستساهم في تمهيد الطريق أمام أعمال الملتقيات التأسيسية القادمة التي ستقام في شهر يونيو. ونرحب بالمبادرات الجادة، للاستئناس بها، في عملنا إن شاء الله. pic.twitter.com/xaPojpVI1q — عبد الله اللاّفي Abdullah Al-Lafi (@ALafidpc) June 1, 2021

Заместитель главы МВД ПНЕ Башир аль-Амин обсудил с начальником Главного управления национальной безопасности Туниса ряд двусторонних вопросов.

По итогам переговоров они подписали меморандум о взаимопонимании. Документ призван устранить существующие проблемы, с которыми сталкиваются ливийские граждане на территории Туниса.

وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر وكيلها لشؤون المديريات توقع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للأمن الوطني التونسي تقضي بموجبها على الإشكاليات القائمة والتي يواجهها المواطنون الليبييون داخل الأراضي التونسية.#حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية pic.twitter.com/2HPJ7w7xFi — حكومتنا (@Hakomitna) June 2, 2021

Сформированный Указом №110 премьер-министра ПНЕ Комитет по принятию мер для отмены ограничений на конфискованные тунисскими властями деньги и имущество ливийцев провел встречу с послом Туниса в Ливии. Стороны согласились координировать действия для решения проблемы с задержанием собственности ливийских граждан.

Министр по делам молодежи ПНЕ Фатхалла аз-Зани обсудил с делегацией ЮНИСЕФ проекты, направленные на молодых людей, и пути сотрудничества для реализации в стране программ организации.

وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني يبحث مع وفد من مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا المشاريع الموجهة للشباب ضمن حزمة برامج المنظمة وسبل فتح باب التعاون والتشبيك لتنفيذ هذه البرامج.#حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية pic.twitter.com/ibVgzq0q7r — حكومتنا (@Hakomitna) June 2, 2021

Делегация Совета племен туарегов Ливии встретилась с шейхами и старейшинами племен Аулад Сулейман и Аулад Кааб, чтобы рассмотреть «Проект новой Ливии».

Центральный комитет по выборам в муниципальные советы объявил о переносе даты выдвижения кандидатур на голосование.

Экономика

В Департаменте международного и технического сотрудничества Министерства экономики и торговли ПНЕ обсудили организацию и облегчение торгового обмена между Ливией и Египтом.

Министерство труда и реабилитации ПНЕ обратилось к работодателям в государственных и частных компаниях с просьбой урегулировать условия иностранных рабочих в соответствии с положениями, установленными в ливийском трудовом законодательстве.

وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية تخاطب جهات العمل من جهات عامة وأهلية وعمالة وافدة بتسوية أوضاعهم وفقا لشروط وضعتها بما يتماشى مع سياسات العمل حسب القوانين الليبية.#حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية pic.twitter.com/MWa89DKXNW — حكومتنا (@Hakomitna) June 2, 2021

Министр сельского хозяйства и животноводства открыл выставку сортов картофеля.

Национальная мукомольная компания объявила о снижении цен на продукцию.

Муниципалитет Гат получил наличные деньги от Центрального банка Ливии. 17 млн ливийских динаров распределили по отделениям Национального коммерческого банка (NCB) и North Africa Bank.

Аэропорт Аль-Абрак более года готов к выполнению внутренних и международных рейсов, однако авиакомпании по непонятным причинам препятствуют этому, сообщил пресс-секретарь воздушной гавани. Он призвал к посещению Аль-Абрака и возобновлению полетов.

Аэропорт Тобрука принял первый после долгого перерыва пассажирский борт из столичной воздушной гавани Митига. Планируется выполнять два рейса в неделю по маршруту Триполи — Тобрук.

Египетская делегация гражданской авиации посетила международный аэропорт Бенина в Бенгази.

Общество

Профсоюз учителей Ливии чествовал спикера Палаты представителей Агилу Салеха в знак признательности за его усилия по поддержке сферы образования и преподавателей.

Агила Салех обсудил с президентом Университета Бенгази Изз ад-Дином ад-Дарси ряд вопросов, касающихся образовательного процесса в стране.

128-я усиленная бригада ЛНА провела поминальную церемонию по бригадному генералу Джамалю бен Амеру, пилоту, погибшему во время военного парада в Бенгази.

Национальный институт онкологии в Мисурате приступил к реализации проекта здания педиатрического отделения.

«Почта Ливии» передала в Бенгази и Сабху материалы, необходимые для проведения голосования, в рамках поддержки Высшей национальной избирательной комиссии.

1 Организация запрещена на территории РФ.