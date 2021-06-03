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03 июня 19:39
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новостей
19:38
Шоу-бизнес
Барановская рассказала, как отметила свой 36-й день рождения
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
Все новости

Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня

Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 2 июня 2021 года.

 

Происшествия

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) провели качественную антитеррористическую операцию в 30 км от города Бирак аш-Шаты на юге Ливии. В результате они арестовали трех лидеров запрещенной в РФ организации «Аль-Каида»1.

104-й батальон к западу от города Тобрук предотвратил контрабанду золота стоимостью в один миллион ливийских динаров.

Группа молодых людей из района Рас-Лануф провела демонстрацию перед портом Ас-Сидра. Они обратились к Национальной нефтяной корпорации (ННК) и ливийскому правительству с требованием предоставить возможность для трудоустройства в компаниях, добывающих черное золото.

 

Политика

Совместный военный комитет «5+5» провел закрытое заседание в присутствии спецпредставителя ООН в Ливии Яна Кубиша. На встрече обсудили выполнение положений Женевского соглашения, в частности, открытие прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили).

Ян Кубиш передал в Высший государственный совет (ВГС) и Палату представителей предложение о конституционной базе для предстоящих выборов, которое одобрили члены Юридического комитета Форума политического диалога.

Состоялось заседание Международного комитета по последующей деятельности по Ливии (IFCL) в присутствии министра иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлы Мангуш.

Участники встречи подчеркнули важность выполнения всех положений резолюций СБ ООН. Они призвали парламент утвердить госбюджет и принять необходимое законодательство для проведения волеизъявления. Также на мероприятии прозвучало обращение ко всем гражданам страны с требованием воздерживаться от любых действий, которые могут помешать работе переходного правительства и нарушить политический процесс.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи получил официальное приглашение на Берлинскую конференцию по ливийскому урегулированию.

Министерство местного самоуправления подписало с немецкой стороной соглашение о создании Ливийской академии местного управления совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), Ассоциацией муниципалитетов Нидерландов (VNG) и Университетом Келя.

Заместитель главы Президентского совета Абдалла аль-Лафи посетил учредительный форум Высшей национальной комиссии по примирению. Политик приветствовал это мероприятие и подчеркнул, что оно подготовит почву для предстоящих форумов, которые намечены на текущий месяц.

Заместитель главы МВД ПНЕ Башир аль-Амин обсудил с начальником Главного управления национальной безопасности Туниса ряд двусторонних вопросов.

По итогам переговоров они подписали меморандум о взаимопонимании. Документ призван устранить существующие проблемы, с которыми сталкиваются ливийские граждане на территории Туниса.

Сформированный Указом №110 премьер-министра ПНЕ Комитет по принятию мер для отмены ограничений на конфискованные тунисскими властями деньги и имущество ливийцев провел встречу с послом Туниса в Ливии. Стороны согласились координировать действия для решения проблемы с задержанием собственности ливийских граждан.

Министр по делам молодежи ПНЕ Фатхалла аз-Зани обсудил с делегацией ЮНИСЕФ проекты, направленные на молодых людей, и пути сотрудничества для реализации в стране программ организации.

Делегация Совета племен туарегов Ливии встретилась с шейхами и старейшинами племен Аулад Сулейман и Аулад Кааб, чтобы рассмотреть «Проект новой Ливии».

Центральный комитет по выборам в муниципальные советы объявил о переносе даты выдвижения кандидатур на голосование.

 

Экономика

В Департаменте международного и технического сотрудничества Министерства экономики и торговли ПНЕ обсудили организацию и облегчение торгового обмена между Ливией и Египтом.

Министерство труда и реабилитации ПНЕ обратилось к работодателям в государственных и частных компаниях с просьбой урегулировать условия иностранных рабочих в соответствии с положениями, установленными в ливийском трудовом законодательстве.

Министр сельского хозяйства и животноводства открыл выставку сортов картофеля.

Национальная мукомольная компания объявила о снижении цен на продукцию.

Муниципалитет Гат получил наличные деньги от Центрального банка Ливии. 17 млн ливийских динаров распределили по отделениям Национального коммерческого банка (NCB) и North Africa Bank.

Аэропорт Аль-Абрак более года готов к выполнению внутренних и международных рейсов, однако авиакомпании по непонятным причинам препятствуют этому, сообщил пресс-секретарь воздушной гавани. Он призвал к посещению Аль-Абрака и возобновлению полетов.

Аэропорт Тобрука принял первый после долгого перерыва пассажирский борт из столичной воздушной гавани Митига. Планируется выполнять два рейса в неделю по маршруту Триполи — Тобрук.

Египетская делегация гражданской авиации посетила международный аэропорт Бенина в Бенгази.

 

Общество

Профсоюз учителей Ливии чествовал спикера Палаты представителей Агилу Салеха в знак признательности за его усилия по поддержке сферы образования и преподавателей.

Агила Салех обсудил с президентом Университета Бенгази Изз ад-Дином ад-Дарси ряд вопросов, касающихся образовательного процесса в стране.

128-я усиленная бригада ЛНА провела поминальную церемонию по бригадному генералу Джамалю бен Амеру, пилоту, погибшему во время военного парада в Бенгази.

Национальный институт онкологии в Мисурате приступил к реализации проекта здания педиатрического отделения.

«Почта Ливии» передала в Бенгази и Сабху материалы, необходимые для проведения голосования, в рамках поддержки Высшей национальной избирательной комиссии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Ливия / Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
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