Генсек НАТО заявил, что встреча Путина и Байдена отвечает интересам Альянса

Брюссель, 3 июня. Встреча главы РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена соответствует интересам Североатлантического альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он выразил надежду, что лидеры двух стран поднимут вопросы о контроле над вооружениями.

"Я приветствую, что Байден после встречи с лидерами НАТО проведет встречу с президентом Путиным. Встреча между двумя президентами соответствует двойственному подходу НАТО к России", — добавил генсек Альянса.

Ранее сообщалось, что Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО, который состоится 14 июня. На это заседание в видеоформате Альянс не пригласил Грузию и Украину. Отмечается, что встреча руководителей внешнеполитических и военных ведомств стран-членов НАТО призвана продемонстрировать сближение участников Североатлантического альянса перед вызовами Китая.