Литва просит прислать еще солдат НАТО из-за «угрозы» с востока

Вильнюс, 3 июня. НАТО необходимо увеличить свое военное присутствие в Прибалтике из-за «угрозы» с востока, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Политик в интервью одному из западных СМИ заявила о росте напряженности в отношениях с Белоруссией и Россией. По ее словам, на этом фоне Литве необходимо заручиться поддержкой партнеров по НАТО.

При этом общественный деятель Жильвинас Разминас уверен, что размещение дополнительного военного контингента Альянса в Прибалтике выгодно в первую очередь США. По его словам, просьбы страны прислать еще солдат НАТО не имеют ничего общего с интересами литовских граждан.

«Это колония Америки, и армия, которая сегодня есть, она стала частью НАТО, частью американской армии, и ничего общего с литовским народом она не имеет. Она будет защищать не литовский народ», — заявил эксперт.

Разминас отметил, что увеличение численности литовской армии принесет вред в первую очередь обычным гражданам страны. Он объяснил, что милитаризация может вызвать ответную реакцию России и Белоруссии.

«Если конфликт начнется по заказу США или Евросоюза, если будет такой приказ, то здесь начнутся боевые действия, а от этого хуже станет только литовцам», – отметил он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Западу необходимо сохранять давление на Россию, потому что она поддерживает «белорусский режим, как финансово, так и энергетически», передает сайт 360tv.ru.