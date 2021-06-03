Литва просит прислать еще солдат НАТО из-за «угрозы» с востока

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03 июня 19:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
19:06
Общество
Юных жителей Марий Эл приглашают на кастинг фильма о богатыре
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Литва просит прислать еще солдат НАТО из-за «угрозы» с востока

Политика
Литва просит прислать еще солдат НАТО из-за «угрозы» с востока
kam.lt  /  Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Вильнюс, 3 июня. НАТО необходимо увеличить свое военное присутствие в Прибалтике из-за «угрозы» с востока, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Политик в интервью одному из западных СМИ заявила о росте напряженности в отношениях с Белоруссией и Россией. По ее словам, на этом фоне Литве необходимо заручиться поддержкой партнеров по НАТО.

При этом общественный деятель Жильвинас Разминас уверен, что размещение дополнительного военного контингента Альянса в Прибалтике выгодно в первую очередь США. По его словам, просьбы страны прислать еще солдат НАТО не имеют ничего общего с интересами литовских граждан.

«Это колония Америки, и армия, которая сегодня есть, она стала частью НАТО, частью американской армии, и ничего общего с литовским народом она не имеет. Она будет защищать не литовский народ», — заявил эксперт.

Разминас отметил, что увеличение численности литовской армии принесет вред в первую очередь обычным гражданам страны. Он объяснил, что милитаризация может вызвать ответную реакцию России и Белоруссии.

«Если конфликт начнется по заказу США или Евросоюза, если будет такой приказ, то здесь начнутся боевые действия, а от этого хуже станет только литовцам», – отметил он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Западу необходимо сохранять давление на Россию, потому что она поддерживает «белорусский режим, как финансово, так и энергетически», передает сайт 360tv.ru.

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Все новости / Политика / Литва просит прислать еще солдат НАТО из-за «угрозы» с востока
нато литва прибалтика
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