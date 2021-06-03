Греф: программу льготной ипотеки под 6,5% нужно продлить после 1 июля

Санкт-Петербург, 3 июня. Необходимость продления программы ипотеки под 6,5% годовых с субсидируемой ставкой после 1 июля обозначил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Отвечая на вопрос о необходимости продления льготной ипотеки, в интервью телеканалу «Россия-24» в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Греф отметил, что скорее всего ее нужно продлить.

«Может быть, несколько снизить сумму», — заявил глава Сбербанка.

Программа льготных жилищных кредитов на квартиры в новостройках заработала в середине апреля 2020 года. Ее действие должно было завершиться 1 ноября прошлого года, однако было продлено до 1 июля 2021 года.

Представители 12 российских регионов раннее направили в Совет Федерации и Минстрой РФ предложения о пролонгации программы.