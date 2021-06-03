Постпред РФ при ОБСЕ призвал миссию внимательно следить за ходом учений Украины и НАТО

Москва, 3 июня. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о необходимости акцентировать внимание СММ на военных учениях НАТО и Украины.

Он напомнил, что с 28 июня по 10 июля пройдут совместные маневры НАТО с участием Украины Sea Breeze — 2021.

«По имеющейся информации, под прикрытием учений планируется доставка на Украину современных вооружений, боеприпасов и материального имущества», — заявил Лукашевич.

Российский дипломат отметил, что полученное от западных стран оружие может быть передано ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов, которые дислоцированы вблизи линии фронта в Донбассе.

На этом фоне он призвал наблюдателей ОБСЕ осуществлять плотный мониторинг всех аспектов, связанных с учениями.

Ранее сообщалось, что в США уже давно звучат разговоры о перспективах передачи украинскому руководству различного оружия.