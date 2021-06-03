Постпред РФ при ОБСЕ призвал миссию внимательно следить за ходом учений Украины и НАТО

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03 июня 19:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
19:06
Общество
Юных жителей Марий Эл приглашают на кастинг фильма о богатыре
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Постпред РФ при ОБСЕ призвал миссию внимательно следить за ходом учений Украины и НАТО

  /   Обновлено: 03 июня 2021 18:53
Политика
Постпред РФ при ОБСЕ призвал миссию внимательно следить за ходом учений Украины и НАТО
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 июня. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о необходимости акцентировать внимание СММ на военных учениях НАТО и Украины.

Он напомнил, что с 28 июня по 10 июля пройдут совместные маневры НАТО с участием Украины Sea Breeze — 2021.

«По имеющейся информации, под прикрытием учений планируется доставка на Украину современных вооружений, боеприпасов и материального имущества», — заявил Лукашевич.

Российский дипломат отметил, что полученное от западных стран оружие может быть передано ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов, которые дислоцированы вблизи линии фронта в Донбассе.

На этом фоне он призвал наблюдателей ОБСЕ осуществлять плотный мониторинг всех аспектов, связанных с учениями.

Ранее сообщалось, что в США уже давно звучат разговоры о перспективах передачи украинскому руководству различного оружия.

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Все новости / Политика / Постпред РФ при ОБСЕ призвал миссию внимательно следить за ходом учений Украины и НАТО
украина обсе нато
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