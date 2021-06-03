Харрисон Форд готовится к съемкам очередного фильма про Индиану Джонса

Вашингтон, 3 июня. Киностудия Pinewood заявила о готовности к началу съемок пятого по счету приключенческого фильма об археологе Индиане Джонсе.

Фанаты уже давно ждут продолжение известных фильмов, однако работа над проектом в какой-то момент застопорилась. Однако уже известно точно, что на съемочную площадку начали съезжаться актеры. Локацией для начала работы стало графство Нортумберленд в Великобритании. Одной из основных декораций проекта может оказаться замок Бамбург. Съемки новой части франшизы начнутся уже через неделю, передает Deadline.

Звезда четырех предшествующих частей Харрисон Форд уже вылетел на площадку. К нему в рамках проекта присоединятся актеры Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж. Режиссером проекта выбран Джеймс Мэнголд, прославившийся благодаря картинам «Логан» и «Ford против Ferrari».

Тем временем компания Universal Pictures показала трейлер новой части кинофраншизы «Судная ночь», в которой основные правила жестокой игры по сюжету будут нарушены.