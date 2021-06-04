Обнуление прошлого: Шахназаров объяснил, почему фильм «Город Зеро» не только про СССР

После того, как руководитель «Мосфильма» Карен Шахназаров в рамках авторской колонки рассказал о своем знаменитом фильме «Цареубийца», ФАН попросил режиссера вспомнить о другой, возможно, самой спорной его картине. Речь идет о фильме 1988 года «Город Зеро», который позже сочли провидческим, предсказавшем развал СССР. Так ли это, Шахназаров рассказал в своей новой авторской колонке.

Федеральное агентство новостей /

Обнуление прошлого. Колонка Карена Шахназарова

Изначально у меня не было плана делать картину «Город Зеро» политической. Но она все-таки получилась политической. Тут нужно понимать, что любое кино — в той или иной степени часть политической жизни. Даже если это фильм [Леонида Гайдая 1968 года] «Бриллиантовая рука» — это все равно политический фильм. А чем кино талантливее, тем в большей степени оно является частью политической жизни.

В «Городе Зеро» я перед собой не ставил политические задачи, но я понимаю, что тут есть политика. Когда мы с моим сценаристом Александром Бородянским делали эту картину, конечно, уже было охватывающее всех ощущение надвигающейся катастрофы и тупика, из которого нет выхода. Так в результате и оказалось.

Однако лукавят те, кто сегодня говорит, что уже тогда было ясно, что Советскому Союзу осталось жить всего пару лет. Это был 1988 год, и никому еще ничего не было понятно, так что, как говорится, не надо наводить тень на плетень. Никто и представить не мог, что все это закончится распадом СССР. Для нас это казалось совершенно немыслимым. Но другой вопрос — действительно тогда уже было ощущение тупика и нарастания проблем, которые в конечном счете разорвали страну.

Весь срез общественной полемики

В принципе «Город Зеро» — это картина, в которой представлен весь срез общественной полемики, которая тогда была в СССР и которая, на мой взгляд, сейчас идет в России. Все это мы уже тогда чувствовали, и это вошло в картину. Там есть либерал-западник в лице героя Олега Басилашвили — писателя Василия Чугунова. Там есть патриот-державник — городской прокурор в исполнении Владимира Меньшова. То, что герой Меньшова говорит в фильме, в принципе и сегодня говорят наши представители державно-патриотического лагеря. Там есть государство и государственная бюрократия в лице директора местного завода — героя Армена Джигарханяна. Там фактически представлен весь срез русского общества, отражены все наши конфликты, которые повторяются постоянно, из века в век. Мы тогда не ставили перед собой задачу понять, почему получается именно так, мы просто пытались передать свои ощущения от того, что видели.

Федеральное агентство новостей /

«Реальная» фантасмагория

Второй момент: фильм «Город Зеро» многие называют фантасмагорическим. Но по сути никакой особой фантасмагории в нем нет. Я пытался создать картину, в которой бы не было ничего такого, что нельзя себе представить в реальной жизни. Но то, как все это представлено, действительно создает сюрреалистическую картину. При этом фантастики в прямом смысле там нет. Там нет инопланетян и тому подобного.

По сюжету главный герой — инженер Алексей Варакин в исполнении Леонида Филатова — не может уехать из города Зеро, но не может по вполне реальным и в принципе возможным причинам. Это и была одна из наших задач: сделать так, чтобы в фильме сюрреализм проистекал из повседневной жизни, а не был бы частью какой-то фантастики.

Там есть сцена, в которой за пишущей машинкой сидит голая секретарша [актриса Елена Аржаник], но ведь она обычная девушка — человек в принципе может раздеться и сидеть голым. Это не то, как если бы она, например, была с крыльями и летала…

Не только про СССР

Должен отметить еще вот что. Мы не ставили перед собой задачу сделать фильм только о советской действительности. Да, мы исходили из материала, который брали из окружающей нас жизни. Но я не считаю, что эта картина привязана исключительно к советским реалиям. Это подтверждается тем, что «Город Зеро» был одним из самых популярных за рубежом моих фильмов. У картины было много премий, она была представлена на фестивале в Каннах. Это вообще моя первая картина, с которой я ездил в Канны. Фильм был куплен во многих странах. Думаю, причина зарубежного успеха «Города Зеро» в том, что он показывал нечто типичное, что могло быть как в СССР, так и где угодно.

Кстати, расскажу смешное. В Миннесоте, в США есть очень известный гуманитарный колледж Святого Олафа, с которым я много лет сотрудничаю. Мне там присвоили звание доктора наук, прислали мантию, оттуда к нам на «Мосфильм» отправляют студентов на стажировку. В этом колледже есть очень сильный курс кино, на котором они много лет изучают фильм «Город Зеро». Так вот, когда Дональд Трамп стал президентом, студенты и педагоги этого колледжа прислали мне очень любопытное видео с подписью: «Америка — следующая остановка город Зеро».

На видео какие-то предвыборные торжества в Трамп-тауэре, и есть эпизод, в точности как в моем фильме «Город Зеро»: катят на тележке торт в виде головы Трампа. Это очень смешно, и мои друзья из колледжа восприняли это именно как нечто, что может происходить где угодно.

Это именно то, о чем я говорю: многие воспринимали все, происходящее в «Городе Зеро», исключительно как советские реалии, но это неверно. Да, конечно, мы в фильме опирались на советскую действительность, но сама эта история касается не только СССР и современной России.

Искажая прошлое — искажаем настоящее

На мой взгляд, в сущности смысл фильма «Город Зеро» в том, что человек мифологизирует историю, искажает ее. А, искажая постоянно историю, он искажает и свою жизнь. В сущности, мы не знаем истории — она для нас в принципе непознаваема. Мы постоянно используем прошлое, чтобы добиться каких-то целей в нашей современной жизни. Но таким образом мы, искажая свое прошлое, искажаем и свое настоящее. Это, повторю, касается не только СССР и не только России. Это касается и Соединенных Штатов, и Франции, и Китая, и Бразилии, и вообще всех. Это общее. Для меня это тема связана с самим существованием человека. Именно это для меня главная тема «Города Зеро».

Искажение истории — это то, чем, на мой взгляд, человечество занимается всегда. Мне кажется, это свойство человеческой природы. Человек постоянно искажает собственное прошлое. Я прожил почти 70 лет и могу сказать, что все люди искажают свое личное прошлое. Люди либо врут о своем прошлом, либо искренне верят в то, что сами искажают. Думаю, это в принципе свойство человека, которое мы в своей картине констатируем. Искажение происходит постоянно — это ловушка, из которой, на мой взгляд, нет выхода. Это не значит, что не надо жить, но нужно понимать, что это так. Я не знаю, хорошо это или плохо. И в фильме мы об этом не говорим, не даем никаких оценок. Но мы все, как герои в конце фильма «Город Зеро», плывем без весел по реке, которая течет в неизвестность. Вот о чем эта картина.