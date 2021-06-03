Сборная США стала первым полуфиналистом ЧМХ-2021 в Риге

Рига, 3 июня. Определился первый полуфиналист планетарного хоккейного первенства, которое продолжается в столице Латвии.

Первый четвертьфинальный матч завершился на хоккейном чемпионате мира разгромом Словакии. Сборная США не испытала проблем в игре с соперником и победила со счетом 6:1. В параллельном матче играют команды Швейцарии и Германии.

Еще два четвертьфинальных поединка ЧМ-2021 начнутся в 20:15 по московскому времени. Сборная России, занявшая первое место в группе A, сыграет с Канадой. В другом матче встретятся команды Финляндии и Чехии. Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.

Ранее на ЧМ-2021 в Латвии состоялся матч сборных России и Белоруссии. Игру группового этапа планетарного первенства посетил один болельщик.