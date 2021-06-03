Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» появился на Netflix

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 19:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
19:06
Общество
Юных жителей Марий Эл приглашают на кастинг фильма о богатыре
Все новости
03 июня 19:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
19:06
Общество
Юных жителей Марий Эл приглашают на кастинг фильма о богатыре
Все новости

Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» появился на Netflix

  /   Обновлено: 03 июня 2021 18:31
Общество
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» появился на Netflix
Кадр из фильма «Чернобыль»

Москва, 3 июня. Отечественный кинематограф продолжает покорять стриминговый сервис Netflix. На этот раз стало известно о появлении драмы Данилы Козловского «Чернобыль» на платформе.

Фильм стал доступен пользователям сервиса по всему миру как премьера. Это значит, что российский фильм смогут увидеть зрители не только локального рынка, рассказал продюсер картины Александр Роднянский в своем Instagram-аккаунте.

«С сегодняшнего дня наш с Данилой Козловским «Чернобыль» доступен в России на Netflix. А также на российских платформах ivi и Premier», — сообщил фолловерам кинематографист.

Роднянский объяснил своим подписчикам, что у «Чернобыля» особый статус, поскольку стриминговый сервис выкупил их как премьеру. До этого момента такой статус получали лишь два фильма — «Серебряные коньки» и «Майор Гром».

«Международная жизнь нашего фильма лишь начинается. Он продан независимым дистрибьюторам для кинотеатрального проката на множество территорий, включая Южную Корею, Японию, Латинскую Америку, Испанию, страны Балтии, Тайвань, во все немецко- и франкоязычные страны, в США и Китай. Во многих из этих стран фильм после проката будет доступен на Netflix», — поделился подробностями Роднянский.

Продюсер рассказал, что рекордные продажи фильма по всему миру помогли окупить производство еще до выхода в прокат. Он поблагодарил зрителей за поддержку и интерес к картине.

Недавно культовые фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» попали на Netflix. Переводчикам даже удалось справиться с нетолерантностью в диалогах героев, при этом не утратив смысла.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» появился на Netflix
netflix фильм козловский роднянский
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 49390 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 41850 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 33321 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 25973 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 23076 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Рейтинг@Mail.ru