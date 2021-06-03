Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» появился на Netflix

Москва, 3 июня. Отечественный кинематограф продолжает покорять стриминговый сервис Netflix. На этот раз стало известно о появлении драмы Данилы Козловского «Чернобыль» на платформе.

Фильм стал доступен пользователям сервиса по всему миру как премьера. Это значит, что российский фильм смогут увидеть зрители не только локального рынка, рассказал продюсер картины Александр Роднянский в своем Instagram-аккаунте.

«С сегодняшнего дня наш с Данилой Козловским «Чернобыль» доступен в России на Netflix. А также на российских платформах ivi и Premier», — сообщил фолловерам кинематографист.

Роднянский объяснил своим подписчикам, что у «Чернобыля» особый статус, поскольку стриминговый сервис выкупил их как премьеру. До этого момента такой статус получали лишь два фильма — «Серебряные коньки» и «Майор Гром».

«Международная жизнь нашего фильма лишь начинается. Он продан независимым дистрибьюторам для кинотеатрального проката на множество территорий, включая Южную Корею, Японию, Латинскую Америку, Испанию, страны Балтии, Тайвань, во все немецко- и франкоязычные страны, в США и Китай. Во многих из этих стран фильм после проката будет доступен на Netflix», — поделился подробностями Роднянский.

Продюсер рассказал, что рекордные продажи фильма по всему миру помогли окупить производство еще до выхода в прокат. Он поблагодарил зрителей за поддержку и интерес к картине.

Недавно культовые фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» попали на Netflix. Переводчикам даже удалось справиться с нетолерантностью в диалогах героев, при этом не утратив смысла.