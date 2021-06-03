Новую железную дорогу между Москвой и Петербургом предложили продлить до Финляндии

Санкт-Петербург, 3 июня. Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил продлить ВСМ Москва — Петербург до Хельсинки.

С таким предложением Иванов обратился к министру финансов Финляндии Матти Ванханену в рамках Петербургского международного экономического форума. Он добавил, что по территории Финляндии необходимо будет проложить лишь 200 км железной дороги.

По мнению Сергея Иванова, этот шаг положительно скажется на развитии туризма. Он отметил, что благодаря постройке новой ВСМ предположительное время в пути между Москвой и Петербургом составит около двух часов.

Строительство заходов высокоскоростной магистрали в Москву и Петербург стартует в 2022 году. Первый поезд планируют запустить в 2027 году. Это будет первая железная дорога в России, на которой поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч.

Ранее сообщалось, что РЖД продолжает разработку проекта ВСМ Москва — Казань. Главгосэкспертиза одобрила предпоследний этап проекта, теперь ожидается положительное заключение на последний участок до Казани.