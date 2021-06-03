Новую железную дорогу между Москвой и Петербургом предложили продлить до Финляндии

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 19:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
19:06
Общество
Юных жителей Марий Эл приглашают на кастинг фильма о богатыре
Все новости
03 июня 19:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
19:06
Общество
Юных жителей Марий Эл приглашают на кастинг фильма о богатыре
Все новости

Новую железную дорогу между Москвой и Петербургом предложили продлить до Финляндии

  /   Обновлено: 03 июня 2021 19:19
Общество
Новую железную дорогу между Москвой и Петербургом предложили продлить до Финляндии
youtube.com  /  Prt Scr / Eugene Katusha

Санкт-Петербург, 3 июня. Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил продлить ВСМ Москва — Петербург до Хельсинки.

С таким предложением Иванов обратился к министру финансов Финляндии Матти Ванханену в рамках Петербургского международного экономического форума. Он добавил, что по территории Финляндии необходимо будет проложить лишь 200 км железной дороги.

По мнению Сергея Иванова, этот шаг положительно скажется на развитии туризма. Он отметил, что благодаря постройке новой ВСМ предположительное время в пути между Москвой и Петербургом составит около двух часов.

Строительство заходов высокоскоростной магистрали в Москву и Петербург стартует в 2022 году. Первый поезд планируют запустить в 2027 году. Это будет первая железная дорога в России, на которой поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч.

Ранее сообщалось, что РЖД продолжает разработку проекта ВСМ Москва — Казань. Главгосэкспертиза одобрила предпоследний этап проекта, теперь ожидается положительное заключение на последний участок до Казани.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новую железную дорогу между Москвой и Петербургом предложили продлить до Финляндии
финляндия железная дорога пмэф всм
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 49390 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 41850 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 33321 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 25973 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 23076 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Рейтинг@Mail.ru