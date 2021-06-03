Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии

Фонд защиты национальных ценностей обнародовал документальный фильм «Новая террористическая угроза миру», который повествует о формировании зоны нестабильности на юге Ливии. Начинается лента со вступительных слов президента ФЗНЦ Максима Шугалея.

«Нам из России кажется, что Африка — это очень далеко. И нас никогда не могут коснуться события, там происходящие. Уверяю Вас, это не так. Мы вместе с экспертами Фонда защиты национальных ценностей решили снять этот фильм для того, чтобы показать, насколько наш мир уязвим. Особенно, когда, с одной стороны, есть имперские интересы страны под названием Соединенные Штаты Америки, а с другой стороны — быстрое смещение исламского пояса в Европу», — сказал он.

Максим Шугалей считает, что точкой пересечения этих двух факторов дестабилизации может стать Ливия. Кроме того, он поделился личным опытом, поскольку провел в тюрьме «Митига» год и восемь месяцев, где встретился с людьми из разных стран, в том числе из Мали, Нигера и Чада.

По его словам, одни бандиты поймали других, которые пришли убивать и грабить жителей североафриканской страны, или устанавливать собственный исламский порядок. Речь идет о боевиках запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 и членах других незаконных вооруженных формирований.

«Сейчас, как мне кажется, может наступить хаос совсем другого порядка», — добавил президент ФЗНЦ.

Prt Scr vk.com / Шугалей Максим Президент ФЗНЦ

Зоной нестабильности на юге Ливии стал самый бедный регион — Феццан, который занимает около 30% территорий страны и не имеет выходов к морю.

Главная особенность региона заключается в том, что здесь можно свободно пересечь границы Алжира, Чада и Нигера. Причем именно в Феццане фиксируется концентрация вооруженных групп террористов, боевиков и наемников преимущественно неарабского происхождения.

«Кадровый потенциал новой террористической формации составляют многочисленные незаконные вооруженные формирования и террористические группы, в настоящее время действующие на территории Ливии, Чада, Судана, Нигера, Нигерии, Мали, Южного Судана, Центральноафриканской республики и других государств региона», — отметил Максим Шугалей.

Эксперты ФЗНЦ выделили 16 наиболее серьезных группировок и разъяснили, что толкает каждую из них влиться в транснациональную зону нестабильности, но сначала рассказали о стране, куда сегодня стекаются все бандиты.

Согласно киноленте, политическая и военная нестабильность в североафриканской стране сохраняется с момента свержения власти Муаммара Каддафи в 2011 году. Именно интервенция НАТО в Ливию привела к дестабилизации и распространению терроризма. Запад создал хаос и все последующие годы активно поддерживал его. Американские силы сохраняли присутствие в различных районах североафриканского государства.

«5 февраля 2021 года, проходивший в Женеве под эгидой ООН Ливийский Форум политического диалога избрал новое временное правительство страны. Основная задача новой власти — проведение в стране выборов, намеченных на 24 декабря 2021 года», — отмечается в фильме.

Несмотря на старания новой власти, страну контролируют многочисленные террористические и военные группировки, городские и племенные ополчения. Многие из них после прекращения активных боевых действий в стране лишились привычных источников финансирования, поэтому готовы влиться в транснациональную зону нестабильности на юге Ливии.

Передвижения наемников

Эксперты ФЗНЦ в документальном фильме объяснили, что основным маршрутом передвижения наемников из соседних стран в Ливию является путь из Мурзука через Убари и Идри в Зинтан. Из Алжира наемники попадают в Мурзук через Гат, город на ливийско-алжирской границе. Из Судана и Южного Судана наемники через Тини и Кулбус переходят в Чад.

Город Катрун на юге Ливии является хабом сбора наемников из Нигера и Чада, а также двигающихся через Чад наемников из Судана и Южного Судана. Из Катруна все они также попадают в Мурзук. Из Зинтана через аз-Завию наемники попадают в Сабрату, где осуществляется их распределение в разные группировки и районы страны.

«Сабрата, 60 км от Триполи, — это центр запрещенного в России «Исламского государства» в Ливии. Большая часть подразделений формируются за счет мигрантов из соседних государств: Чада, Нигера, Мали, Алжира. Общая численность боевиков в Ливии оценивается в 700 человек без учета «спящих» ячеек. Это — очень большая цифра», — отмечается в киноленте.

Prt Scr vk.com / Шугалей Максим Президент ФЗНЦ

До начала активных боевых действий в Сирии количество террористов в стране, по оценкам ООН, составляло менее тысячи человек, а в 2014 году — свыше 18 тысяч, в 2015 году — более 25 тысяч. Эксперты ФЗНЦ спрогнозировали аналогичный «взрывной» рост численности боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» в Ливии — до 20 тысяч человек.

Террористов традиционно привлекает перспектива захвата нефтяных месторождений юга североафриканской страны — Элефант и Шарара. Такие попытки неоднократно предпринимались в течение последних нескольких лет. Президент ФЗНЦ отметил, что террористическим хабом стала именно Ливия, потому что там нефть и выход в Европу.

«Куда, например, стремится большинство жителей Нигерии. Фонд проводил там в марте опросы. Так вот, 72,6% населения готовы уехать из страны, часть этих людей «в поисках лучшей доли» готова присоединиться к террористическим бригадам, которые будут обещать, в том числе, материальное вознаграждение, «работу» в Ливии, имеющей репутацию самой богатой страны Северной Африки, и возможность после «обучения» переехать в Европу. И они туда поедут. Можете не сомневаться», — подчеркнул Максим Шугалей.

Угрозы политической стабильности в странах Африки

Документальный фильм ФЗНЦ повествует, что ключевые угрозы политической стабильности в Нигерии связаны с террористической деятельностью запрещенных в РФ организаций «Боко Харам»1 и «Исламского государства в провинции Западная Африка» (ISWAP).

Основные цели которых заключаются в создании независимого исламского государства на севере Нигерии, спасении страны от влияния христианства и западной культуры, а также в очистке нигерийской ветви ислама от ереси.

Начиная с 2019-го года боевики перешли к более широкой стратегии действий и стали пытаться дестабилизировать весь регион в районе озера Чад, включая территорию Чада, Нигера и Камеруна. Запрещенные в РФ террористические группировки «Боко Харам» и ISWAP — транснациональные и стремятся расширить влияние на сопредельной с озером Чад территории.

«По мнению экспертов, наиболее боеспособным формированием «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ — Прим. ФАН) в Африке является группировка «Аль-Каида исламского Магриба» (АКИМ), которая базируется в Нигере. Основная цель АКИМ — создание на севере Африки «Исламского эмирата Большой Сахары». Экстремисты решают задачи по активному продвижению идей радикального ислама в Сахаро-Сахельской зоне. Особый интерес представляет Ливия, где террористы преследуют цель восстановить разветвленную сеть ячеек для обеспечения поставок оружия, боеприпасов и вербовки наемников», — говорится в киноленте.

Федеральное агентство новостей /

Лидеры организации при поддержке исламистов из Алжира, Мавритании, Мали и Нигера, а также трансграничных племен туарегов стремятся удержать контроль над проходящими через страну маршрутами контрабанды и незаконной миграции.

«На границе Мали с Нигером в 2017 году из-за противоречий между отдельными главарями джихадистских организаций запрещенного в РФ «Исламского государства» возник Джамаат Наср аль-Ислам Вал Муслимин, целью создания которого провозглашено восстановление Империи Массина — теократического государства на территории современного Мали в начале XIX века. В зону экспансии Джамаата попали не только территория граничащих Мали и Нигера, но и Ливии», — отмечается в документальном кино.

Республика Судан в данный момент используется, в том числе, как транзитная территория для боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Существуют безопасные маршруты передвижения из Южного Судана, районов Вау и Факвар в Чад и Ливию.

На западе Судана боевики переходят через пограничные населенные пункты Тини и Кулбус в Чад, далее до северной границы Чада с Ливией в Катрун, расположенный на юге североафриканской страны.

«В связи с гибелью президента Деби и вызванной этим нестабильной внутриполитической ситуацией, происходит активизация исламистских группировок из региона озера Чад, таких как «Боко Харам» и запрещенное в РФ «Исламское государство» в Западной Африке. С ними за влияние и контроль над потоками контрабанды борются чадские военно-политические движения и ливийские группировки тубу», — добавляется в ленте.

Касательно Центральноафриканской республики, все основные группировки так называемой «Коалиции патриотов за перемены» в ходе вооруженного конфликта в стране активно поддерживались Чадом и Камеруном. Однако силы армии ЦАР вытеснили бандформирования за пределы страны, поэтому боевики готовы влиться в зону нестабильности на юге Ливии.

Формирование бомбы замедленного действия

Эксперты ФЗНЦ разъяснили маршруты движения террористов в Феццан и теперь их проще останавливать в начале пути, но США и союзники всячески препятствуют этому. Именно это приводит к тому, что количество потенциальных боевиков увеличивается и совсем недалеко от Европы формируемся бомба замедленного действия, которая может рвануть в любой момент.

«Общее число действующих боевиков по приблизительным оценкам — до 50 тысяч человек. Мобилизационный потенциал достигает миллиона человек. Вдумайтесь — миллион человек. И это вооруженные до зубов бандиты. Да, среди них есть те, кто воюет за идею и стремится возродить во всей Африке единое исламское государство. Я видел в Ливии их и знаком с такими. Но, уверяю вас, что большая часть тех, кто завтра готов нападать — это просто бандиты и воевать они будут за деньги. Не будут платить — будут грабить мирное население. Да и если будут платить — все равно будут грабить», — добавил Максим Шугалей.

По его мнению, в любой момент бандиты могут собраться и пойти дальше туда, где есть нефть, деньги и выход к морю. Таким образом, на территории Ливии создается новая зона нестабильности, в перспективе представляющая угрозу не только Северной Африке, но и всему Ближнему Востоку, а также Европе. Процесс можно охарактеризовать как смещение очага террористической активности из центра Африки ближе к Европе.

«По данным различных источников, обострение ситуации в Феццане инициируют США при оперативном участии ОАЭ, Франции и Турции. Зачем им это нужно? Здесь все достаточно прагматично. Американцы своего не упустят», — сказал Максим Шугалей.

США, манипулируя союзниками, используют возможности в Ливии для достижения собственных интересов. Отсутствие контроля за маршрутами движения боевиков и увеличение их количества в Феццане уже в ближайшее время могут привести к нападениям на ливийские инфраструктурные объекты на юге и востоке страны.

Обладая нефтью, они смогут усилиться и фактически захватить контроль над значительной частью североафриканского государства при формальном сохранении власти одобренного ООН правительства. Кроме того, под угрозой находится Чад, который в непосредственной близости от террористического хаба.

«В перспективе под контролем террористов может оказаться территория двух государств с богатейшими запасами природных ресурсов как источником финансирования их деятельности. Первое государство — Ливия, второе — Чад, где сегодня сложилась тревожная ситуация после убийства президента Идриса Деби», — отметил Максим Шугалей.

Prt Scr vk.com / Шугалей Максим Президент ФЗНЦ

Среднесрочные цели США, преследуемые при создании нового очага нестабильности, заключаются в обосновании расширения военного присутствия в Северной Африке, включая Ливию и Судан, в противодействии расширению зоны влияния России, а также интересам Китая.

Также в получении дополнительных рычагов давления на наиболее самостоятельных союзников по НАТО — Турцию и Францию и в возможности влияния на динамику мировых цен на энергоносители.

«Но для США создание очага нестабильности — это только первая отметка. Стратегические цели — гораздо шире. И могу сказать — «горе Европе», если будут достигнуты хоть парочка целей», — подчеркнул Максим Шугалей.

Опрошенные ФЗНЦ эксперты видят сразу несколько стратегических целей, которые ставит Вашингтон, и прогнозируют развитие событий: в Ливии США получают возможность регулировать маршруты передвижения боевиков и террористов, а также беженцев. Потоки мигрантов двинутся на север и захлестнут Европу, как это и произошло после начала войны в Сирии.

Вместе с ними в ЕС проникнут и боевики, что приведет к созданию контролируемых очагов террористической нестабильности в Европе, в первую очередь, в странах с высоким уровнем арабского и африканского присутствия — Франции, Нидерландах, Германии, Греции, Албании, Боснии и Герцеговине.

Самостоятельно Европа не справится с проблемой и США обязательно протянут руку помощи, но за очень высокую цену. В дальнейшем война с террористами в Африке может быть использована как повод для увеличения военных расходов и как элемент президентской кампании в США для сохранения власти демократов. Ведь победа над врагом, созданным США собственными руками, станет отличным поводом заявить о сохранении страны в статусе сверхдержавы.

Таким образом, у Вашингтона окажется инструмент для давления не только на страны Северной Африки, но и на ставший излишне самостоятельный Европейский союз. Это угрожает реализации геополитических интересов РФ в Африке и на Ближнем Востоке, что вызывает большие опасения и может привести к кризису, который отразится не только на регионе, но выйдет и за его приделы.

«Деструктивная деятельность США по поддержке возникающего террористического хаба — это угроза для глобальной безопасности и эта проблема требует пристального внимания», подытожил Фонд защиты национальных ценностей.

1 Организация запрещена на территории РФ.