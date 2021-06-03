Политолог Журавлев сбил спесь с американцев за блокировку «60 минут» на YouTube

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03 июня 19:38
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новостей
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
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19:23
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Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
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Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
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19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
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Политолог Журавлев сбил спесь с американцев за блокировку «60 минут» на YouTube

  /   Обновлено: 03 июня 2021 18:56
Общество
Политолог Журавлев сбил спесь с американцев за блокировку «60 минут» на YouTube
ФБА «Экономика сегодня»  / 

У американцев — психология уличной шпаны: если не ответить ударом на удар, они пойдут дальше. Об этом заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя требование Роскомнадзора к YouTube.

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения YouTube с российской телепередачи «60 минут» от 31 мая 2021 года. В ее эфире обсуждались актуальные вопросы, в частности подготовка встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, события в Польше, а также инцидент с самолетом Ryanair.

В Федеральной службе заявили, что действия администрации видеохостинга нарушают принципы свободы информации и являются актом цензуры.

Дмитрий Журавлев пояснил ФАН, что руководство Google, как и главы других IT-брендов из США, не ведет самостоятельную игру.

«Выступление главы Facebook Марка Цукерберга в Сенате США на тему вмешательства в выборы с помощью соцсети продемонстрировало, что американское правительство и спецслужбы могут эффективно давить на всех своих «свободных граждан», в том числе и на миллиардеров. Цукерберг признал, что его компания допустила ошибки, обещал принять меры для контроля за безопасностью, оправдывался и кивал головой», — напомнил собеседник агентства.

Эксперт сообщил, что IT-корпорации Запада, как правило, созданы либералами и четко идеологически направлены: они убеждены, что ограничение свободы слова с их стороны — это «борьба за добро», ведь «они — хорошие, а остальные — плохие». Им люстрировать кого-то можно, их же ограничивать ни в чем нельзя. Либералы просто не поймут, если вы попытаетесь с ними говорить об объективной справедливости, обратил внимание Журавлев.

«Либерализм — это религия. Принципы и убеждения таких людей прекрасно прослеживаются и в местных, российских либералах, которые являются тенью западных. Они полагают, что свободы созданы для них, все остальное не имеет никаких прав. Умные, способные критически мыслить, либералы существуют. Но в итоге они подвергаются остракизму со стороны коллег и нередко меняют свои политические позиции», — подчеркнул политаналитик.

Политолог Журавлев сбил спесь с американцев за их блокировку «60 минут» на YouTube
pixabay.com  / 

Журавлев заметил, что IT-корпорации понимают только потерю прибыли, увещевать их в чем-то бесполезно. Не всегда срабатывают и ультиматумы. По мнению эксперта, наложение санкций может быть воспринято ими как возможность задекларировать собственный «подвиг» в борьбе за демократию, а потом потребовать от Конгресса США компенсировать потерю выгоды.

«Тем не менее говорить в ультимативной форме с иностранными компаниями, творящими на нашей территории несправедливость, а иногда и беззаконие, можно и нужно. «Доброе слово и кольт срабатывают гораздо лучше, чем просто доброе слово», — так говорят сами американцы», — уточнил директор Института региональных проблем.

Политолог предположил, что в Google LLC «не заметят» письма Роскомнадзора или «включат дурака». Одно несомненно — какие-то меры против произвола YouTube принимать надо. Если американцам позволить «плюнуть нам в лицо», не ответив ударом на их удар, они пойдут дальше, констатировал Дмитрий Журавлев, ведь США уважают только силу.

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Все новости / Общество / Политолог Журавлев сбил спесь с американцев за блокировку «60 минут» на YouTube
сша google роскомнадзор youtube дмитрий журавлев
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