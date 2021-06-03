Политолог Журавлев сбил спесь с американцев за блокировку «60 минут» на YouTube

У американцев — психология уличной шпаны: если не ответить ударом на удар, они пойдут дальше. Об этом заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя требование Роскомнадзора к YouTube.

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения YouTube с российской телепередачи «60 минут» от 31 мая 2021 года. В ее эфире обсуждались актуальные вопросы, в частности подготовка встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, события в Польше, а также инцидент с самолетом Ryanair.

В Федеральной службе заявили, что действия администрации видеохостинга нарушают принципы свободы информации и являются актом цензуры.

Дмитрий Журавлев пояснил ФАН, что руководство Google, как и главы других IT-брендов из США, не ведет самостоятельную игру.

«Выступление главы Facebook Марка Цукерберга в Сенате США на тему вмешательства в выборы с помощью соцсети продемонстрировало, что американское правительство и спецслужбы могут эффективно давить на всех своих «свободных граждан», в том числе и на миллиардеров. Цукерберг признал, что его компания допустила ошибки, обещал принять меры для контроля за безопасностью, оправдывался и кивал головой», — напомнил собеседник агентства.

Эксперт сообщил, что IT-корпорации Запада, как правило, созданы либералами и четко идеологически направлены: они убеждены, что ограничение свободы слова с их стороны — это «борьба за добро», ведь «они — хорошие, а остальные — плохие». Им люстрировать кого-то можно, их же ограничивать ни в чем нельзя. Либералы просто не поймут, если вы попытаетесь с ними говорить об объективной справедливости, обратил внимание Журавлев.

«Либерализм — это религия. Принципы и убеждения таких людей прекрасно прослеживаются и в местных, российских либералах, которые являются тенью западных. Они полагают, что свободы созданы для них, все остальное не имеет никаких прав. Умные, способные критически мыслить, либералы существуют. Но в итоге они подвергаются остракизму со стороны коллег и нередко меняют свои политические позиции», — подчеркнул политаналитик.

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Журавлев заметил, что IT-корпорации понимают только потерю прибыли, увещевать их в чем-то бесполезно. Не всегда срабатывают и ультиматумы. По мнению эксперта, наложение санкций может быть воспринято ими как возможность задекларировать собственный «подвиг» в борьбе за демократию, а потом потребовать от Конгресса США компенсировать потерю выгоды.

«Тем не менее говорить в ультимативной форме с иностранными компаниями, творящими на нашей территории несправедливость, а иногда и беззаконие, можно и нужно. «Доброе слово и кольт срабатывают гораздо лучше, чем просто доброе слово», — так говорят сами американцы», — уточнил директор Института региональных проблем.

Политолог предположил, что в Google LLC «не заметят» письма Роскомнадзора или «включат дурака». Одно несомненно — какие-то меры против произвола YouTube принимать надо. Если американцам позволить «плюнуть нам в лицо», не ответив ударом на их удар, они пойдут дальше, констатировал Дмитрий Журавлев, ведь США уважают только силу.