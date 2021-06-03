Вакцина «Спутник Лайт» прошла регистрацию в Белоруссии

Минск, 3 июня. Власти Белоруссии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили в минздраве республики.

Соответствующее решение о государственной регистрации препарата приняли на основании заключения комиссии по лекарственным средствам Министерства здравоохранения Белоруссии. «Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентную версию российской вакцины «Спутник V».

Препарат также ранее одобрили для использования в Палестине. Вакцина прошла регистрацию в минздраве страны.