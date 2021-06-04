Турция возьмет под свой контроль аэропорт Кабула после вывода войск НАТО

Эрдоган считает, что Турция делает НАТО сильным военным блоком; Турция намерена атаковать лагерь курдских беженцев в Ираке; криминальный авторитет Пекер пообещал записать видео о связях с Эрдоганом; Россия продлила запрет на полеты в Турцию до 21 июня. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Турция намерена атаковать лагерь курдских беженцев в Ираке

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может нанести удар по Махмуру, лагерю беженцев в Ираке. Турецкий президент заявил, что лагерь предоставляет убежище для членов «Рабочей партии Курдистана».

По словам Эрдогана, Махмур, лагерь в 180 км к югу от турецкой границы, который принимал тысячи турецких беженцев на протяжении более двух десятилетий, стал «инкубатором» для боевиков РПК и с ним нужно бороться.

Между тем, высокопоставленный иракский чиновник сообщил агентству Рейтер, что на прошлой неделе Турция пожаловалась Багдаду на «террористическую деятельность, начатую РПК из своего лагеря в Махмуре против Турции».

Эрдоган считает, что Турция делает НАТО сильным военным блоком

По мнению турецкого президента только с Турцией НАТО является сильной, а без нее у альянса нет большой мощи. Об этом Эрдоган заявил в интервью телеканалу TRT.

«Турция находится в пятерке самых сильных стран НАТО», — сказал он.

Erdoğan: Biz kim ne derse desin NATO'daki en güçlü 5 ülkeden biriyiz. Türkiye'nin olmadığı bir NATO güçlü değildirhttps://t.co/axyvh595fh pic.twitter.com/P18xvBaaw6 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 1, 2021

Белоруссия поблагодарила Турцию за ее позицию по инциденту с Ryanair в НАТО

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей поблагодарил Турцию за то, что она подтолкнула союзников по НАТО к смягчению официальной реакции на принудительную посадку Беларусью пассажирского самолета и задержание Романа Протасевича.

26 мая 30 союзников НАТО опубликовали заявление из двух абзацев, в котором осудили посадку Ryanair и арест Протасевича, но не содержали никаких карательных мер, на которых настаивали страны Балтии и Польша. Заявление было также менее резким, чем публичные высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Анкара настаивала на том, чтобы любое упоминание о поддержке новых санкций Запада в отношении Беларуси и призывы к освобождению там политических заключенных было исключено из текста, сообщили Reuters на прошлой неделе два дипломата.

В Турции отметили восьмую годовщину протестов в Гези

31 мая Турция отметила восьмую годовщину протестов в Таксиме в 2013 году, которое началось с протеста против разрушения парка Гези. Протесты запомнились крайним уровнем жестокости полиции и гибели 10 человек.

Всего по делу о протестах в парке Гези судили 16 человек. Осман Кавала, которого обвиняли в том, что он был одним из «менеджеров и организаторов» протестов, был арестован в ноябре 2017 года по подозрению в попытке свержения правительства и конституционного строя с помощью силы и насилия.

8 yıl önce bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi Direnişi'nin yıl dönümünde,



Eşitlik, özgürlük ve adalet umudumuzla,



31 Mayıs'ta Taksim'deyiz!#Gezi8Yaşında pic.twitter.com/meSzaItIHC — Taksim Dayanışması (@taksimdayanisma) May 29, 2021

Нобелевский лауреат Орхан Памук назвал Турцию страной без демократии

Турецкий лауреат Нобелевской премии романист Орхан Памук сказал, что Турция больше не является демократией, комментируя ситуацию с заявлениями криминального авторитета Седата Пекера о его связях с турецкими первыми лицами.

«Турция — это не демократия. В Турции нет свободы мысли, разделения властей или независимости судов. Власти избивают людей на улицах за политические комментарии, калечат их с помощью криминальных структур», — сказал Памук.

Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня

На следующий день после того, как 1 июня президент Турции Эрдоган повторил призыв к снижению процентных ставок, турецкая лира упала до нового рекордного минимума. После слов турецкого президента лира упала примерно на 0,6%, достигнув 8,88 турецких лир за доллар.

Президент считает, что «снижение процентных ставок снизит издержки производителей и в конечном итоге приведет к более медленному росту потребительских цен. Однако экономисты уверены, что снижение ставок сейчас преждевременно и может привести к еще большему ослаблению лиры и росту потребительских цен.

Турецкий суд приговорил Демирташа к тюремному заключению

Заключенный в тюрьму бывший сопредседатель ДПН Селахаттин Демирташ 28 мая был приговорен к двум годам и шести месяцам тюремного заключения за якобы угрозы в адрес бывшего главного прокурора Анкары Юкселя Коджамана во время судебного слушания по делу Кобане. Поводом обвинения послужили слова Демирташа во время судебного заседания в январе 2020 года:

«Вы ответите за все перед судом».

Турция будет добывать нефть в Диярбакыре и Кыркларели

«После нашего открытия 405 млрд кубометров природного газа в Черном море мы также обнаружили нефть в трех новых скважинах на суше», — написал в своем Twitter глава турецкого министерства энергетики Фатих Донмез.

Министр отметил, что благодаря новым источникам углеводородов ежедневная добыча государства увеличится на 6800 баррелей черного золота в день.

Открытые скважины получили названия Акоба-1 (Диярбакыр), Енишехир-1 (Диярбакыр) и Мисинли-2 (Кыркларели).

Эрдоган открыл мечеть на площади Таксим

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыл большую мечеть на площади Таксим в Стамбуле. Созданию религиозного объекта в самом сердце города предшествовали почти 10 лет судебных разбирательств и публичных споров.

Новая мечеть с 30-метровым куполом рассчитана на 4000 прихожан. Ее минареты видны практически из любой точки города.

«Мечеть Таксим заняла видное место среди символов Стамбула», — сказал турецкий президент на церемонии открытия объекта, после совершения там пятничной молитвы.

Строительство канала «Стамбул» начнется в июне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил дату начала строительства канала «Стамбул». По его словам, старт создания нового морского пути между Мраморным и Черным морями в обход Босфора запланирован на конец июня 2021 года.

По словам турецкого лидера, благодаря строительству водного маршрута геостратегическая значимость Стамбула существенно возрастет.

Анкара работает над беспилотниками для грузоперевозок

Модель управления БПЛА в гражданских целях готовит Главное управление гражданской авиации Турции (SHGM). Цель этой инициативы — создание безопасной и эффективной системы движения дронов в воздушном пространстве страны.

В рамках этого плана для полета беспилотников между населенными пунктами и внутри городов будут выделены специальные воздушные коридоры. Первые пробные полеты запланированы на начало июня 2021 года.

Афины и Анкара договорились о постепенной нормализации отношений

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с греческим коллегой Никосом Дендиасом 31 мая в Афинах. Греция и Турция договорились о постепенной нормализации отношений. Об этом заявил глава греческого министерства иностранных дел по итогам двусторонней встречи в Афинах.

Чавушоглу в свою очередь отметил желание Анкары усилить экономическое сотрудничество с Афинами. Он указал на конкретные шаги в этом направлении: в настоящее время уже достигнуты договоренности о 25 проектах в областях транспорта, энергетики, сохранения окружающей среды, туризма, торговли и вакцинации.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Yunan Mevkidaşı Dendias ile basın toplantısı)



????Aşı sertifikasında anlaştık.

????Artık somut projeler üzerinde eylem ve işbirliği odaklı çalışmaya başladık, 25 maddede görüş birliğine vardık.

????Birçok işbirliği alanında kurumlarımız bir araya gelecek. pic.twitter.com/iFaVjUW4yB — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 31, 2021

Власти Турции утверждают, что инфляция упала до 16%

Инфляция потребительских цен в Турции неожиданно снизилась до 16,6% в прошлом месяце. В то время как специалисты ожидали, что уровень инфляции в мае должен был вырасти до 17,17% годовых.

Согласно оценкам 14 экспертов, средний показатель по инфляции за май составит 1,39%. Ожидания экономистов колебались в диапазоне от 1,18% до 1,73%. Таким образом, уровень годовой инфляции в стране ожидался на уровне 17,14 до 17,17%.

Годовая инфляция в Турции в последний год начала ускоряться после того, как турецкая лира резко упала по отношению к доллару. В четверг, 3 июня, валюта торговалась на уровне 8,7 за доллар по сравнению с 6,61 за доллар 1 апреля 2020 года.

Прокуратура угрожает мэру Стамбула тюремным сроком

Мэру Стамбула от оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Экрему Имамоглу может грозить до четырех лет лишения свободы за оскорбление членов Высшей избирательной комиссии Турции.

Прокуроры требуют тюремного заключения на срок от года трех месяцев и пятнадцати дней до 4 лет и одного месяца за то, что Имамоглу заявил, что «те, кто отменил итоги голосования 31 марта 2019 года, — дураки».

В 2019 году результаты мартовских выборов были аннулированы. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у представителя его партии Бинали Йылдырыма украли голоса. На повторных выборах, прошедших 23 июня, Экрем Имамоглу снова победил, причем с гораздо более существенным отрывом от оппонента.

İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret gerekçesiyle iddianame hazırlandı: 4 yıla kadar hapsi istendihttps://t.co/x4CDGUDGUD pic.twitter.com/YNINqYi72Z — Demokrat Haber (@DemokratHaber) May 28, 2021

Турция начала отменять ограничительные меры в пандемию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что с 7 утра до 9 вечера всем кафе и ресторанам будет разрешено принимать посетителей, соблюдая правила гигиены и меры социального дистанцирования. При этом президент отметил, что в июне будет по-прежнему действовать комендантский час: с 22:00 по 05:00 по будням и субботам. Кроме того, выход на улицу будет запрещен с субботы 22:00 по понедельник 05:00. Таким образом, в воскресенье необходимо будет оставаться дома. Ограничения на июль будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки и темпов вакцинации за июнь.

Россия продлила запрет на полеты в Турцию до 21 июня

Данное решение было принято в соответствии с постановлением российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В качестве обоснования указывается сохранение неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. По оценке турецких экспертов, только в июне данная ограничительная мера будет стоить туристической отрасли государства от 300 до 500 млн долларов.

В Турции обе дозы вакцины получили 16,9 миллиона человек

По состоянию на 3 июня в Турции первую дозу вакцины от коронавируса получили 16,9 миллионов граждан. Кроме того, 12,7 миллиона турок получили второй компонент прививки. Таким образом, общее число введенных доз составляет 28 миллионов 761 тысячу вакцин.

Очередная вспышка заболеваемости COVID-19 в Турции была зафиксирована в середине апреля. Тогда ежедневный прирост новых случаев заболевания превышал 50–60 тысяч. В частности, 16 апреля был установлен рекорд, когда за сутки у 63 тысяч 82 человек были положительные тесты на коронавирус.

За минувшие сутки в стране было зафиксировано 7 тысяч 180 новых случаев заболевания, что более, чем в 8 раз меньше, чем в середине апреля.

Türkiye Kovid-19 aşı tablosu! İşte il il aşılamada son durumhttps://t.co/mWBWzwpCQ8 pic.twitter.com/3QDvLBYtuE — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 29, 2021

Постоянная изоляция во время пандемии снизили удовлетворенность жизнью турок

Стамбульский университет составил карту психологических издержек пандемии. Ученые выяснили, что распространение COVID-19 и сопутствующие этому блокировки существенно снизили удовлетворенность жизнью среди турецкого населения.

Согласно результатам исследования, всего за год страх смерти у турок вырос с 28% до 42%. Меньший рост прослеживается в вопросе опасений о заражении COVID-19%. Показатель увеличился с 41% до 48%. За 12 месяцев большинство людей почувствовали у себя симптомы депрессивного состояния.

Глава исследования Вейсель Бозкурт подчеркивает, что во многом снижение довольства жизнью и психологические проблемы у граждан Турции возникают из-за ухудшения экономических условий. Это обстоятельство негативно сказывается на психологическом состоянии людей и семейных отношениях.

Турецкие спецслужбы вывезли племянника Гюлена из Кении

Турецкие спецслужбы задержали и вернули на родину Селахаддина Гюлена — племянника бежавшего из страны проповедника и общественного деятеля Фетуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке военного переворота в 2016 году. Селахаддина Гюлена обвиняют в принадлежности к запрещенной в стране организации FETO (Fethullah Terroristic Organisation), возглавляемой его родственником. Селахаддин был задержан в Кении, где проживал вместе с супругой.

Премьер-министр Грузии посетил Турцию

Во вторник, 1 июня, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Анкару с официальным визитом. По итогам двусторонней встречи с главой грузинского правительства президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей поддержке сотрудничества на Кавказе. При этом Эрдоган подчеркнул, что в существующих территориальных спорах в отношении Абхазии и Южной Осетии Анкара стоит на стороне Тбилиси. Это первый официальный визит грузинского премьера в Турцию после его вступления в должность.

Турция возьмет под свой контроль аэропорт Кабула после выхода НАТО

Турция согласилась взять под свой контроль международный аэропорт Кабула после того, как силы НАТО завершат свой вывод из Афганистана в начале сентября, сообщает издание National. По данным издания, Анкара решилась взять на себя эту миссию за 130 миллионов долларов.

Аэропорт рассматривается как важный пункт доступа к сообщению с международным сообществом, стремящимся сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане. Президент США Джо Байден назначил 11 сентября крайним сроком для вывода войск НАТО из страны.

Turkey to run Kabul international airport in - $130 million - deal with Nato https://t.co/TvYtQuGQrJ — Ahmad Mukhtar (@AhMukhtar) June 2, 2021

45% турок не одобряет деятельность Эрдогана

Почти половина жителей Турции не одобряет деятельность нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, говорят данные опроса исследовательской компании MetroPoll.

Согласно полученным результатам, 45,2% респондентов положительно оценивают исполнение обязанностей главы государства со стороны Эрдогана, при этом 49% опрошенных не поддерживают то, как он справляется со своими задачами. Согласно опросу, больше всех негативно оценивают курс Эрдогана сторонники прокурдской «Партии демократии народов» (HDP) — 90%.

Криминальный авторитет Пекер пообещал записать видео об Эрдогане

Седат Пекер в следующем видео пообещал обратиться к президенту Турции и рассказать о связях с ним. Криминальный авторитет в своих видео разоблачает турецких политиков в руководстве страны, обвиняя их в наркоторговле, убийстве и связях с криминальным миром.

На прошлой неделе, после длительного молчания Эрдоган прокомментировал заявления Пекера, назвав их «коварной операцией» против Турции и его правления.