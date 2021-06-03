Московская область будет развивать IT-инфраструктуру вместе с Mail.ru Group

Москва, 3 июня. Правительство Московской области и руководство Mail.ru Group объявили о сотрудничестве по развитию IT-инфраструктуры в регионе.

Соглашение подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вице-президент УК ООО «Мэйл.Ру» Элина Исагулова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ предусматривает создание условий для развития инфраструктуры на базе IT-технологий в регионе.

Цифровизация необходима, чтобы делать жизнь граждан комфортнее. Для ее продвижения нужна инфраструктура. Она позволит оперативно обрабатывать данные. В Московской области есть все необходимое для развития IT-инфраструктуры, в частности, инвестиции, специалисты и потребители цифровых технологий, отметил Воробьев.

До этого губернатор Московской области рассказал о планах по развитию региона. Подмосковье подпишет 46 соглашений с инвесторами из России и других стран.