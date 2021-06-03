В Центробанке предложили учить детей реальному инвестированию с 12 лет

Санкт-Петербург, 3 июня. Регулятор предложил снизить возрастной порог для розничных инвесторов до 12 лет, чтобы дать возможность научиться операциям с ценными бумагами.

Если семья может позволить себе откладывать небольшие суммы, это хороший способ научить ребенка бережливости, планированию и финансовой грамотности, уверены в Банке России.

«Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают», — прокомментировал инициативу первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Представитель регулятора пояснил, что без реального опыта очень тяжело научиться инвестициям. Если ребенок будет обучаться этому с 12 лет, он сможет лучше обращаться с деньгами в будущем.