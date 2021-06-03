Трейлер фильма «Воспоминания» с Хью Джекманом вышел в русской озвучке

Вашингтон, 3 июня. Новый трейлер кинокомпании Warner Bros. к фильму «Воспоминания» появился на YouTube-канале в русской озвучке.

Автором картины является Лиза Джой. Главные роли в проекте были отданы звездам Голливуда — Хью Джекману и Ребекке Фергюсон.

В рамках нового тизера становится понятно, что кинолента расскажет историю о детективе, поглощенном расследованием дела, которое ему выпало. По сюжету в городке, погребенном под толщей воды Майами, живет специалист, способный входить в подсознание человека. Таким способом он помогает своим клиентам восстановить пропавшие воспоминания. Новый заказ слишком поглощает его, и он пытается распутать темную историю о заговоре, который в конечном счете поставит детектива перед выбором.

Премьера фильма запланирована на 20 августа текущего года.

Недавно в Сети обсудили слитый до официальной даты релиза видеоролик игры Battlefield 6. Из-за плохого качества видео поклонники решили, что в качестве презентации будет задействован другой тизер.