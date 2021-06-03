«Дефицита не ожидается»: на что повлияет введение маркировки на сыр и мороженное

На территории РФ начала действовать маркировка на молочные изделия. Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин прокомментировал нововведение в рамках Петербургского международного экономического форума.

С 1 июня свою продукцию на учет поставили 100% производителей сыра и более 85% — мороженного. По мнению Михаила Дубина, маркировка позволит снизить нелегальный оборот товаров.

«Мы видим высокую степень готовности производителей. У них есть запасы на складах, поэтому дефицита не ожидается. С точки зрения цен. К этому приковано много внимания, но мы этот момент исключаем. Есть уже 12 товарных групп, где маркировка запущена. Там не произошло роста цен. Если трансляция на потребителя и произойдет, то в минимальном объеме», — заявил представитель ЦРПТ.

Дубин подчеркнул, что маркировка позволит улучшить качество товаров. Благодаря этому каждая упаковка становится уникальной, а потребитель узнает интересующую информацию и реальный срок годности. По его словам, система уже показала свою эффективность.

«Риски сбоев в системе. Наша работа состоит в том, чтобы их не произошло. Мы проводим нагрузочные тестирования. Буквально на прошлой неделе проводили с крупными компаниями. У нас есть также прецедент, когда достаточно крупный участник заказал объем кодов, кратно превышающий годовое производство. Тем не менее, все получилось, все нормально. С точки зрения работы системы мы видим ее стабильность», — утверждает Дубин.

Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий напомнил, что именно на ПМЭФ впервые был представлен проект. Он также анонсировал ряд знаковых мероприятий, которые пройдут в рамках форума в этом году.

«В первую очередь нас ждет заключение ряда соглашений о сотрудничестве. Мы начинали этот проект здесь два года назад, подписывали заключение о государственном и частном партнерстве. Сейчас проект уже запущен — 12 товарных групп. Не только то, что проект расширяется, но и реальный эффект от использования систем», — подытожил Дубин.

В рамках Петербургского международного экономического форума ЦРПТ удалось подписать соглашения с компанией IHerb, X5 Retail Group и «Союзом производителей БАД к пище».