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03 июня 19:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:36
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
19:08
Общество
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки
19:06
Общество
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«Дефицита не ожидается»: на что повлияет введение маркировки на сыр и мороженное

ФАН-ТВ
«Дефицита не ожидается»: на что повлияет введение маркировки на сыр и мороженное
pixabay.com  /  Mariya

На территории РФ начала действовать маркировка на молочные изделия. Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин прокомментировал нововведение в рамках Петербургского международного экономического форума.

С 1 июня свою продукцию на учет поставили 100% производителей сыра и более 85% — мороженного. По мнению Михаила Дубина, маркировка позволит снизить нелегальный оборот товаров.

«Мы видим высокую степень готовности производителей. У них есть запасы на складах, поэтому дефицита не ожидается. С точки зрения цен. К этому приковано много внимания, но мы этот момент исключаем. Есть уже 12 товарных групп, где маркировка запущена. Там не произошло роста цен. Если трансляция на потребителя и произойдет, то в минимальном объеме», — заявил представитель ЦРПТ.

Дубин подчеркнул, что маркировка позволит улучшить качество товаров. Благодаря этому каждая упаковка становится уникальной, а потребитель узнает интересующую информацию и реальный срок годности.  По его словам, система уже показала свою эффективность.

«Риски сбоев в системе. Наша работа состоит в том, чтобы их не произошло. Мы проводим нагрузочные тестирования. Буквально на прошлой неделе проводили с крупными компаниями. У нас есть также прецедент, когда достаточно крупный участник заказал объем кодов, кратно превышающий годовое производство. Тем не менее, все получилось, все нормально. С точки зрения работы системы мы видим ее стабильность», — утверждает Дубин.

Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий напомнил, что именно на ПМЭФ впервые был представлен проект. Он также анонсировал ряд знаковых мероприятий, которые пройдут в рамках форума в этом году.

«В первую очередь нас ждет заключение ряда соглашений о сотрудничестве. Мы начинали этот проект здесь два года назад, подписывали заключение о государственном и частном партнерстве. Сейчас проект уже запущен — 12 товарных групп. Не только то, что проект расширяется, но и реальный эффект от использования систем», — подытожил Дубин.

В рамках Петербургского международного экономического форума ЦРПТ удалось подписать соглашения с компанией IHerb, X5 Retail Group и «Союзом производителей БАД к пище».

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Все новости / ФАН-ТВ / «Дефицита не ожидается»: на что повлияет введение маркировки на сыр и мороженное
пмэф мороженое сыр маркировка црпт дубин
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