Иноагенты, нежелательные и экстремистские организации: кто опаснее, какие наказания

Все чаще в медиапространстве появляются такие сообщения:

«СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»; «НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента»; «Террористическая или экстремистская организация, запрещенная на территории РФ».

Но и это еще не все. Есть так называемые нежелательные организации, за сотрудничество с которыми предусмотрена административная или даже уголовная ответственность.

А если, например, речь идет о детище отбывающего наказание за мошенничество Алексея Навального — так называемом «Фонде борьбы с коррупцией»1 (ФБК1) и его структурных подразделениях — штабах Навального, тут, как говорится, целый букет.

Сам ФБК — это НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Штабы Навального3 — это структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, которые, в свою очередь, включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга.

А теперь давайте разбираться, кто, как говорится, хуже, за что предусмотрены самые строгие наказания, и как не угодить в сети неподходящей во всех смыслах организации, тем самым обезопасив себя от серьезных неприятностей.

Федеральное агентство новостей /

Кто такие иноагенты

Начнем с иноагентов. Иностранный агент — это физическое или юридическое лицо, которое, являясь резидентом одной страны, действует в интересах другой. Практика накладывать ограничения на деятельность иноагентов есть во многих странах, особенно суровое законодательство в этой области в главном «светоче демократии» — Соединенных Штатах.

С 2012 года закон, ограничивающий деятельность иноагентов, принят в России. Статус иноагента может быть присвоен НКО, СМИ и физлицам. Иностранные агенты вносятся в специальный реестр Министерства юстиции РФ. На сегодня в России иноагентами признаны примерно 75 НКО, а также около 20 СМИ и физических лиц.

Иностранными агентами могут быть признаны граждане и организации, которые занимаются в России политикой, используя зарубежную помощь, в том числе материальную. Если человек или организация, получающие такую помощь, не заявят о своем статусе иноагента, это может повлечь за собой неприятные последствия: серьезный штраф, а затем — при повторных нарушениях — тюремное заключение сроком до пяти лет.

Кроме того, статус иноагента может быть присвоен за сбор информации о военной и военно-технической деятельности России, которую иностранный источник может использовать против безопасности нашей страны. Но тут уж такому «сборщику» лучше стать иноагентом, чем получить полноценное уголовное дело по обвинению в госизмене или шпионаже, по которому можно сесть лет эдак на 20.

Что касается иноагентов, то для них особых ограничений в нашей стране не предусмотрено. Такие структуры или физлица должны отчитываться о своей деятельности, в том числе о расходовании средств, полученных из-за рубежа, а также везде указывать свой статус иноагента.

Из тех, кто попал в последнее время в список иноагентов, что сопровождалось не соответствующим масштабу «происшествия» шумом, — латвийское русскоязычное издание «Медуза»4 и недавно зарегистрированный в Нидерландах интернет-портал VTimes4.io4. Последний, попав в соответствующий реестр, тут же решил прекратить свою деятельность. С относительно полным списком СМИ и физлиц — иноагентов можно ознакомиться здесь.

Федеральное агентство новостей /

Нежелательные организации

Теперь попробуем разобраться с нежелательными организациями. Точнее, такую структуру можно назвать так:

«Организация, деятельность которой признана нежелательной».

Как правило, это иностранная или международная неправительственная организация, деятельность которой может представлять угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности Российской Федерации в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ.

Организация признается нежелательной решением Генеральной прокуратуры РФ по согласованию с МИД РФ. Все подобные организации вносятся в соответствующий реестр Минюста РФ. В этом списке фигурируют, в частности, несколько фондов, связанных с американским магнатом Джорджем Соросом, различные структуры беглого олигарха Михаила Ходорковского, который эксплуатирует в названиях клонов своих структур слова «Россия» и «открытая», и так далее.

Организациям, признанным в России нежелательными, запрещено вести деятельность на территории РФ. За сотрудничество с нежелательными организациями предусмотрено сначала административное, а — при повторных нарушениях — уголовное наказание до шести лет лишения свободы.

Из наиболее известных случаев, когда люди наживали себе серьезные неприятности, сотрудничая с нежелательными организациями, можно вспомнить дело ростовской активистки Анастасии Шевченко, о котором много писал колумнист ФАН — блогер и общественный деятель Вадим Манукян. Шевченко стала фигуранткой уголовного дела за сотрудничество со структурами Ходорковского. Около двух лет она провела под домашним арестом и была приговорена к четырем годам лишения свободы условно.

Сейчас в СИЗО Краснодара находится еще один «птенец гнезда» Ходорковского — экс-глава одного из клонов «Открытой России»7 Андрей Пивоваров. Пивоваров был задержан в Петербурге, когда пытался вылететь из аэропорта Пулково в Польшу. Следственный комитет счел, что активист таким способом пытался бежать из страны, чтобы избежать уголовного преследования. Пивоваров был этапирован в Краснодар, где совершил последнее нарушение, касающееся сотрудничества с нежелательной организацией, и на время следствия был арестован на два месяца. Поскольку ранее он привлекался к административной ответственности за подобную деятельность, на этот раз ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Федеральное агентство новостей /

Экстремисты

Крайняя форма враждебности родной стране — это экстремизм. Статьи за подобные преступления предусматривают серьезные сроки заключения, если речь идет о террористической деятельности — вплоть до пожизненного.

В соответствии с законом о противодействии экстремистской деятельности, российский Минюст официально публикует два списка организаций, которые, согласно решению российских судебных органов, осуществляют экстремистскую деятельность. В один список включаются ликвидированные и запрещенные в РФ организации, в другой — структуры, деятельность которых приостановлена.

СМИ, упоминая эти организации, обязаны информировать об их экстремистском статусе. Самая известная из запрещенных в РФ экстремистских организаций до последнего времени была террористическая структура «Исламское государство»8 (ИГ8, ИГИЛ8).

Впрочем, вскоре эту малопочтенную террористическую организацию может «подвинуть» ФБК Алексея Навального. В Мосгорсуде по исковому заявлению столичной прокуратуры рассматривается дело о признании экстремистскими организациями «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом), «Фонда защиты прав граждан» (ФЗПГ, признан в РФ НКО-иноагентом) и общественного движения «Штабы Навального».

Если иск прокуратуры будет удовлетворен, все структуры Навального будут включены в перечень экстремистских организаций. Это будет означать уголовную ответственность для организаторов (от шести до десяти лет лишения свободы). Кроме этого, будет запрещена демонстрация символики этих организаций (административная статья — арест до 15 суток).

Организаторы, рядовые члены, а также те, кто поддерживал эти организации, могут быть ограничены в пассивном избирательном праве. Соответствующий закон принят Госдумой и рекомендован к принятию профильной комиссией Совета Федерации. На очереди — утверждение документа Совфедом и подписание президентом. После вступления закона в силу лицам, связанным с экстремистскими организациями, будет в течение определенного времени запрещено выдвигать свои кандидатуры на выборах всех уровней.

На все подобные структуры распространяется запрет любой банковской деятельности, а оказание им финансовой помощи чревато уголовной ответственностью. Если суд удовлетворит требование прокуратуры, СМИ будут обязаны во всех публикациях указывать экстремистский статус структур Навального.

Федеральное агентство новостей /

Мнение эксперта

По мнению эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогера Вадима Манукяна, сотрудничество с любой из вышеперечисленных структур до добра не доведет.

«У нас в последнее время развелось много нежелательных организаций, иноагентов и прочих экстремистов. Вычленять из них — кто лучше, а кто хуже — занятие неблагодарное. Как говорится, все хуже. Все они находятся под крылом антироссийски настроенных западных структур. Все они кормятся за счет грантов западных фондов. Через своих кормильцев-хозяев они получают инструкции от западных спецслужб. Я рад, что сейчас это поле активно зачищают от тех, кто продался за западные «печеньки» и готов устроить в России революцию в угоду «добрым» дядям в заокеанских высоких кабинетах», — подчеркнул Манукян.

Ранее Вадим Манукян прокомментировал ФАН задержание и последующий арест Андрея Пивоварова. По мнению Манукяна, это задержание не последнее, поскольку из-за санкций Запада в отношении Белоруссии закрылась «лазейка», позволявшая нарушителям закона бежать из России, используя аэропорт Минска.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

4 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

7 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

8 Организация запрещена на территории РФ.