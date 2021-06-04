Иноагенты, нежелательные и экстремистские организации: кто опаснее, какие наказания

Все чаще в медиапространстве появляются такие сообщения:
«СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»; «НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента»; «Террористическая или экстремистская организация, запрещенная на территории РФ».
Но и это еще не все. Есть так называемые нежелательные организации, за сотрудничество с которыми предусмотрена административная или даже уголовная ответственность.
А если, например, речь идет о детище отбывающего наказание за мошенничество Алексея Навального — так называемом «Фонде борьбы с коррупцией»1 (ФБК1) и его структурных подразделениях — штабах Навального, тут, как говорится, целый букет.
Сам ФБК — это НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Штабы Навального3 — это структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, которые, в свою очередь, включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга.
А теперь давайте разбираться, кто, как говорится, хуже, за что предусмотрены самые строгие наказания, и как не угодить в сети неподходящей во всех смыслах организации, тем самым обезопасив себя от серьезных неприятностей.
Кто такие иноагенты
Начнем с иноагентов. Иностранный агент — это физическое или юридическое лицо, которое, являясь резидентом одной страны, действует в интересах другой. Практика накладывать ограничения на деятельность иноагентов есть во многих странах, особенно суровое законодательство в этой области в главном «светоче демократии» — Соединенных Штатах.
С 2012 года закон, ограничивающий деятельность иноагентов, принят в России. Статус иноагента может быть присвоен НКО, СМИ и физлицам. Иностранные агенты вносятся в специальный реестр Министерства юстиции РФ. На сегодня в России иноагентами признаны примерно 75 НКО, а также около 20 СМИ и физических лиц.
Иностранными агентами могут быть признаны граждане и организации, которые занимаются в России политикой, используя зарубежную помощь, в том числе материальную. Если человек или организация, получающие такую помощь, не заявят о своем статусе иноагента, это может повлечь за собой неприятные последствия: серьезный штраф, а затем — при повторных нарушениях — тюремное заключение сроком до пяти лет.
Кроме того, статус иноагента может быть присвоен за сбор информации о военной и военно-технической деятельности России, которую иностранный источник может использовать против безопасности нашей страны. Но тут уж такому «сборщику» лучше стать иноагентом, чем получить полноценное уголовное дело по обвинению в госизмене или шпионаже, по которому можно сесть лет эдак на 20.
Что касается иноагентов, то для них особых ограничений в нашей стране не предусмотрено. Такие структуры или физлица должны отчитываться о своей деятельности, в том числе о расходовании средств, полученных из-за рубежа, а также везде указывать свой статус иноагента.
Из тех, кто попал в последнее время в список иноагентов, что сопровождалось не соответствующим масштабу «происшествия» шумом, — латвийское русскоязычное издание «Медуза»4 и недавно зарегистрированный в Нидерландах интернет-портал VTimes4.io4. Последний, попав в соответствующий реестр, тут же решил прекратить свою деятельность. С относительно полным списком СМИ и физлиц — иноагентов можно ознакомиться здесь.
Нежелательные организации
Теперь попробуем разобраться с нежелательными организациями. Точнее, такую структуру можно назвать так:
«Организация, деятельность которой признана нежелательной».
Как правило, это иностранная или международная неправительственная организация, деятельность которой может представлять угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности Российской Федерации в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ.
Организация признается нежелательной решением Генеральной прокуратуры РФ по согласованию с МИД РФ. Все подобные организации вносятся в соответствующий реестр Минюста РФ. В этом списке фигурируют, в частности, несколько фондов, связанных с американским магнатом Джорджем Соросом, различные структуры беглого олигарха Михаила Ходорковского, который эксплуатирует в названиях клонов своих структур слова «Россия» и «открытая», и так далее.
Организациям, признанным в России нежелательными, запрещено вести деятельность на территории РФ. За сотрудничество с нежелательными организациями предусмотрено сначала административное, а — при повторных нарушениях — уголовное наказание до шести лет лишения свободы.
Из наиболее известных случаев, когда люди наживали себе серьезные неприятности, сотрудничая с нежелательными организациями, можно вспомнить дело ростовской активистки Анастасии Шевченко, о котором много писал колумнист ФАН — блогер и общественный деятель Вадим Манукян. Шевченко стала фигуранткой уголовного дела за сотрудничество со структурами Ходорковского. Около двух лет она провела под домашним арестом и была приговорена к четырем годам лишения свободы условно.
Сейчас в СИЗО Краснодара находится еще один «птенец гнезда» Ходорковского — экс-глава одного из клонов «Открытой России»7 Андрей Пивоваров. Пивоваров был задержан в Петербурге, когда пытался вылететь из аэропорта Пулково в Польшу. Следственный комитет счел, что активист таким способом пытался бежать из страны, чтобы избежать уголовного преследования. Пивоваров был этапирован в Краснодар, где совершил последнее нарушение, касающееся сотрудничества с нежелательной организацией, и на время следствия был арестован на два месяца. Поскольку ранее он привлекался к административной ответственности за подобную деятельность, на этот раз ему может грозить до шести лет лишения свободы.
Экстремисты
Крайняя форма враждебности родной стране — это экстремизм. Статьи за подобные преступления предусматривают серьезные сроки заключения, если речь идет о террористической деятельности — вплоть до пожизненного.
В соответствии с законом о противодействии экстремистской деятельности, российский Минюст официально публикует два списка организаций, которые, согласно решению российских судебных органов, осуществляют экстремистскую деятельность. В один список включаются ликвидированные и запрещенные в РФ организации, в другой — структуры, деятельность которых приостановлена.
СМИ, упоминая эти организации, обязаны информировать об их экстремистском статусе. Самая известная из запрещенных в РФ экстремистских организаций до последнего времени была террористическая структура «Исламское государство»8 (ИГ8, ИГИЛ8).
Впрочем, вскоре эту малопочтенную террористическую организацию может «подвинуть» ФБК Алексея Навального. В Мосгорсуде по исковому заявлению столичной прокуратуры рассматривается дело о признании экстремистскими организациями «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом), «Фонда защиты прав граждан» (ФЗПГ, признан в РФ НКО-иноагентом) и общественного движения «Штабы Навального».
Если иск прокуратуры будет удовлетворен, все структуры Навального будут включены в перечень экстремистских организаций. Это будет означать уголовную ответственность для организаторов (от шести до десяти лет лишения свободы). Кроме этого, будет запрещена демонстрация символики этих организаций (административная статья — арест до 15 суток).
Организаторы, рядовые члены, а также те, кто поддерживал эти организации, могут быть ограничены в пассивном избирательном праве. Соответствующий закон принят Госдумой и рекомендован к принятию профильной комиссией Совета Федерации. На очереди — утверждение документа Совфедом и подписание президентом. После вступления закона в силу лицам, связанным с экстремистскими организациями, будет в течение определенного времени запрещено выдвигать свои кандидатуры на выборах всех уровней.
На все подобные структуры распространяется запрет любой банковской деятельности, а оказание им финансовой помощи чревато уголовной ответственностью. Если суд удовлетворит требование прокуратуры, СМИ будут обязаны во всех публикациях указывать экстремистский статус структур Навального.
Мнение эксперта
По мнению эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогера Вадима Манукяна, сотрудничество с любой из вышеперечисленных структур до добра не доведет.
«У нас в последнее время развелось много нежелательных организаций, иноагентов и прочих экстремистов. Вычленять из них — кто лучше, а кто хуже — занятие неблагодарное. Как говорится, все хуже. Все они находятся под крылом антироссийски настроенных западных структур. Все они кормятся за счет грантов западных фондов. Через своих кормильцев-хозяев они получают инструкции от западных спецслужб. Я рад, что сейчас это поле активно зачищают от тех, кто продался за западные «печеньки» и готов устроить в России революцию в угоду «добрым» дядям в заокеанских высоких кабинетах», — подчеркнул Манукян.
Ранее Вадим Манукян прокомментировал ФАН задержание и последующий арест Андрея Пивоварова. По мнению Манукяна, это задержание не последнее, поскольку из-за санкций Запада в отношении Белоруссии закрылась «лазейка», позволявшая нарушителям закона бежать из России, используя аэропорт Минска.
1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.
3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга
4 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
7 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ
8 Организация запрещена на территории РФ.