Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды

Москва, 3 июня. Станислав Сухина покинул пост начальника основной команды «Локомотива».

«Локомотив» не стал продлевать соглашение со Станиславом Сухиной, занимавшим должность начальника основной команды. О его уходе в Facebook-аккаунте сообщила пресс-служба «железнодорожников».

«Благодарим Станислава Валерьевича за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Сухина работал в «Локомотиве» с 2017 года. После его назначения столичный клуб стал чемпионом России и трижды завоевал кубок страны. По информации «РБ Спорт», должность начальника основной команды «Локомотива» займет переводчик Мурад Сасиев.

Ранее итальянский тренер Карло Анчелотти второй раз в карьере возглавил мадридский «Реал». Он подписал с испанским клубом трехлетний контракт.