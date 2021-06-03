Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным

Москва, 3 июня. Актер Александр Панкратов-Черный вспоминает ушедшего артиста и его скверный характер.

Актер Александр-Панкратов Черный был близким другом Евгения Моргунова, Многие считали, что ушедший артист был с тяжелым характером, но звезда фильма «Где находится нофелет?» не согласен с тем, в кого превращают Моргунова. Но при этом он признает, что поконфликтовать актер любил, пишет «Утро.ру».

Моргунов стал популярным, благодаря удачному сотрудничеству с советским режиссером Леонидом Гайдаем. По словам его современников, Евгений Александрович умело пользовался своей популярностью, что очень не нравилось Георгию Вицину и Юрию Никулину. Но были и другие поводы для разногласий внутри культового трио.

Юрий Никулин, например, вспоминал, что Моргунов мог открыто высмеивать недостатки коллег по цеху. Такой сарказм иногда доходил до откровенных оскорблений, из-за чего работать с актером многие не хотели.

Александр Панкратов-Черный вспомнил другой инцидент с исполнителем роли Бывалого.

«Я помню, как познакомил его с одним цирковым артистом. Евгений Александрович умудрился его обидеть всего одной фразой, вспомнив Никулина: «Да, я уже с одним клоуном снимался». Мой артист ответил: «Это вы больше на клоуна похожи», — рассказывает друг актера.

Не исключено, что такое поведение Моргунова было вызвано его творческой неудовлетворенностью. Конфликты внутри троицы вспыхивали именно из-за этого. Журналисты Экспресс-газеты, указывают, что Бывалый получал в несколько раз меньше Труса и Балбеса.

Панкратов-Черный при этом считает, что Моргунов вряд ли скандалил с Гайдаем из-за пониженного гонорара.

«Правда Женя всегда был экономным и прижимистым человеком», — добавляет он.

Несмотря на это, актер только рад, что Евгений Моргунов был его другом. Так как он всегда мог удивить и никогда не отказывался протянуть руку помощи.

Ранее звезда «Операции Ы» назвала Леонида Гайдая холодным и циничным человеком.