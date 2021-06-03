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новостей
18:10
Политика
Эксперт объяснил высокий процент участия россиян в праймериз «Единой России»
18:10
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:10
Видеодайджесты
Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков. События дня
18:10
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:09
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:08
Общество
Найденные в огороде под Смоленском кости 27 детей было необходимо изучить на месте
18:07
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:06
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
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Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
17:59
Политика
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17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
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Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным

Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
Prt Scr youtube.com  /  TV Center

Москва, 3 июня. Актер Александр Панкратов-Черный вспоминает ушедшего артиста и его скверный характер.

Актер Александр-Панкратов Черный был близким другом Евгения Моргунова, Многие считали, что ушедший артист был с тяжелым характером, но звезда фильма «Где находится нофелет?» не согласен с тем, в кого превращают Моргунова. Но при этом он признает, что поконфликтовать актер любил, пишет «Утро.ру».

Моргунов стал популярным, благодаря удачному сотрудничеству с советским режиссером Леонидом Гайдаем. По словам его современников, Евгений Александрович умело пользовался своей популярностью, что очень не нравилось Георгию Вицину и Юрию Никулину. Но были и другие поводы для разногласий внутри культового трио.

Юрий Никулин, например, вспоминал, что Моргунов мог открыто высмеивать недостатки коллег по цеху. Такой сарказм иногда доходил до откровенных оскорблений, из-за чего работать с актером многие не хотели.

Александр Панкратов-Черный вспомнил другой инцидент с исполнителем роли Бывалого.

«Я помню, как познакомил его с одним цирковым артистом. Евгений Александрович умудрился его обидеть всего одной фразой, вспомнив Никулина: «Да, я уже с одним клоуном снимался». Мой артист ответил: «Это вы больше на клоуна похожи», — рассказывает друг актера.

Не исключено, что такое поведение Моргунова было вызвано его творческой неудовлетворенностью. Конфликты внутри троицы вспыхивали именно из-за этого. Журналисты Экспресс-газеты, указывают, что Бывалый получал в несколько раз меньше Труса и Балбеса.

Панкратов-Черный при этом считает, что Моргунов вряд ли скандалил с Гайдаем из-за пониженного гонорара.

«Правда Женя всегда был экономным и прижимистым человеком», — добавляет он.

Несмотря на это, актер только рад, что Евгений Моргунов был его другом. Так как он всегда мог удивить и никогда не отказывался протянуть руку помощи.

Ранее звезда «Операции Ы» назвала Леонида Гайдая холодным и циничным человеком.

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Все новости / Шоу-бизнес / Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
кино панкратов-черный гайдай воспоминания актеры моргунов Приключения Шурика
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