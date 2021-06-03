Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона

Минск, 3 июня. Белорусская сторона ввела ответные санкции в отношении США. Об этом заявили в МИД республики.

Минск решил сократить дипломатический и административно-технический персонал американской дипмиссии. Также власти республики решили ужесточить визовые процедуры для американской стороны и ограничить работу специалистов из США в Белоруссии на временной основе. Вдобавок к этому вводится запрет на деятельность Агентства по международному развитию (USAID) на территории страны.

Российское и белорусское правительства проработают совместный механизм ответа на санкционное давление со стороны иностранных властей. Как сообщалось ранее, об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.