Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21

Санкт-Петербург, 3 июня. Элитная отечественная марка привезла на Петербургский международный экономический форум единственный экземпляр спортивной версии.

Выставочная модель была представлена участникам форума в том же виде, в котором она проходила испытания: все внутренности были обиты каркасом безопасности. Ее корпус разделили на белую и черную части. Первая половина демонстрирует детали в их заводском виде, вторая показывает конечный вид автомобиля.

Кроме спортивной версии публике показали Aurus Senat в обычной и в бронированной вариациях, примерная стоимость такой модели составляет 18 миллионов рублей.