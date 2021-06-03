Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием

Лос-Анджелес, 3 июня. Голливудские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели время на романтическом свидании. Своим появлением на публике звезды подтвердили слухи о воссоединении.

Информация об отношениях артистов стала появляться еще месяц назад. Звезд неоднократно замечали на прогулках, а недавно они и вовсе сходили на свидание. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений от представителей актеров, слухи о романе они и не опровергают.

Лопес и Аффлека заметили в шикарном ресторане Лос-Анджелеса, где они провели время в компании друзей. По информации папарацци, которые застали их вместе, актеры не стеснялась проявлять нежность по отношению друг к другу.

«Бен обнимал Дженнифер. <...> Он выглядел великолепно и, кажется, был очень счастлив. Она тоже выглядела счастливой и прижималась к нему», — сообщает E! News

Источник, знакомый с ситуацией, подтверждает, что Лопес без ума от Аффлека, который не стесняется баловать свою девушку. Согласно слухам, пара уже задумалась о совместном будущем, поскольку общение вышло на новый уровень.

Еще недавно Лопес была счастлива в отношениях с известным бейсболистом Алексом Родригесом. Однако спустя два года после помолвки артистка сообщила о прекращении отношений. Им удалось расстаться друзьями.