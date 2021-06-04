Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 01:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:37
Политика
Пушков прокомментировал отзыв Дании на прокладку Baltic Pipe
01:34
Общество
Финансист рассказал, как самостоятельно копить на пенсию
01:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дождях в России
01:19
Экономика
ЦБ спрогнозировал вытеснение наличности цифровым рублем
01:11
Политика
МИД РФ ответил на критику «Спутника V» в нидерландском Het Parool
01:06
Общество
«Известия» рассказали, как и за что «сажают» тик-токеров
01:00
Общество
Барецкий заявил о срыве кладбищенского марафона и заплыва на гробах по Неве
00:57
Общество
«Синие ведерки» предложили прировнять электросамокат к мопеду
00:35
Армия
Обозреватель NI рассказал, как российский «Охотник» заставит «попотеть» НАТО
00:28
Экономика
Торгово-промышленная палата России подвела итоги 10-летней экономической политики
00:27
Общество
Российским туристам рассказали о перспективах открытия границ стран ЕС
00:25
Политика
Протасевич вспомнил об американских проектах «Белорусского дома в Варшаве»
00:14
Общество
Названы главные заказчики информационной кампании против «Спутника V»
00:10
Экономика
«Газпром» планирует достроить первую парогазовую станцию в Сербии в 2021 году
00:10
Политика
«Наивного» Зеленского осудили за навязывание Западу «боязни России»
00:00
Общество
Единственное в России: в Крыму раскрыли место для скалолазания в любой сезон
23:52
Политика
Протасевич озвучил имя настоящего создателя Telegram-канала Nexta
23:42
Общество
Названы профессии, представителям которых не будут платить пенсии
23:38
Общество
Мосгордума не планирует вводить номера и права для управления электросамокатами
23:21
Политика
Протасевич раскрыл связь оппозиционных инициатив ByPOL и НАУ
Все новости
04 июня 01:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:37
Политика
Пушков прокомментировал отзыв Дании на прокладку Baltic Pipe
01:34
Общество
Финансист рассказал, как самостоятельно копить на пенсию
01:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дождях в России
01:19
Экономика
ЦБ спрогнозировал вытеснение наличности цифровым рублем
01:11
Политика
МИД РФ ответил на критику «Спутника V» в нидерландском Het Parool
01:06
Общество
«Известия» рассказали, как и за что «сажают» тик-токеров
01:00
Общество
Барецкий заявил о срыве кладбищенского марафона и заплыва на гробах по Неве
00:57
Общество
«Синие ведерки» предложили прировнять электросамокат к мопеду
00:35
Армия
Обозреватель NI рассказал, как российский «Охотник» заставит «попотеть» НАТО
00:28
Экономика
Торгово-промышленная палата России подвела итоги 10-летней экономической политики
00:27
Общество
Российским туристам рассказали о перспективах открытия границ стран ЕС
00:25
Политика
Протасевич вспомнил об американских проектах «Белорусского дома в Варшаве»
00:14
Общество
Названы главные заказчики информационной кампании против «Спутника V»
00:10
Экономика
«Газпром» планирует достроить первую парогазовую станцию в Сербии в 2021 году
00:10
Политика
«Наивного» Зеленского осудили за навязывание Западу «боязни России»
00:00
Общество
Единственное в России: в Крыму раскрыли место для скалолазания в любой сезон
23:52
Политика
Протасевич озвучил имя настоящего создателя Telegram-канала Nexta
23:42
Общество
Названы профессии, представителям которых не будут платить пенсии
23:38
Общество
Мосгордума не планирует вводить номера и права для управления электросамокатами
23:21
Политика
Протасевич раскрыл связь оппозиционных инициатив ByPOL и НАУ
Все новости

Барецкий заявил о срыве кладбищенского марафона и заплыва на гробах по Неве

Общество
Барецкий заявил о срыве кладбищенского марафона и заплыва на гробах по Неве
Федеральное агентство новостей  /  фото из личного архива Стаса Барецкого / pixabay.com / Alexander Grishin

барецкий

Организуемые Союзом профессиональных ритуальных агентов кладбищенский марафон и заплыв на гробах по Неве оказались сорваны правоохранительными органами. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза Стас Барецкий.

Устроитель мероприятия пожаловался журналистам, что идея марафона, участники которого должны были пробежаться с гробами на спинах по центру Санкт-Петербурга, пришлась не по вкусу сотрудникам полиции, усмотревшим в нем признаки несогласованной акции. На видео, предоставленном в распоряжение редакции ФАН, видно, как Барецкий тщетно пытается уверить правоохранителей Северной столицы в отсутствии у него политических мотивов и просит их подержать человеческий череп.

Позже, уже находясь в отделении полиции, президент Союза профессиональных ритуальных агентов завил нам следующее.

«Меня задержали во время репетиции марафона Питер — Москва, который наша организация проводила в рамках поддержки вакцинации населения РФ от COVID-19. Марафон этот непростой: его участники бегали, взвалив на спину гробы. И, когда они этим занимались, к ним подъехали два полицейских экипажа и увезли в каталажку», — рассказал Барецкий.

Позже, уже освободившись из отделения, шоумен отметил, что основная претензия правоохранителей состояла в том, что он якобы проводил ритуальный обряд.

«А им и говорю: нет, нифига, — заявил собеседник ФАН. — Попытался объяснить, что у нас тут марафон, а бегать я могу с чем захочу: гробы у нас не под запретом, так что я под мышку могу его взять и пробежаться хоть по Невскому проспекту. А вдруг это у меня чемодан такой? Или, если я унитаз себе куплю в виде гроба, то каждый раз, когда я на него буду садиться, это будет считаться ритуальным обрядом? Бред».

Фиаско потерпела и другая затея Барецкого, с помощью которой он хотел привлечь внимание общества к теме вакцинации от коронавируса: заплыв на гробах по Неве «Черные паруса».

«Но от этого мероприятия я сам решил отказаться, — признался президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — По факту там люди могли утонуть, а ответственность за это пришлось бы нести мне. Так что плыть в гробу я буду один: дождусь «Алых парусов», положу гроб на лист пенопласта для равновесия, подниму «Веселого Роджера» (пиратский флаг с изображением скелета. — Прим. ФАН) и отправлюсь в плаванье вслед за бригом «Россия» на празднике выпускников. Осталось теперь только купить себе спасательный круг — жилет на меня вряд ли налезет».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Барецкий заявил о срыве кладбищенского марафона и заплыва на гробах по Неве
полиция гроб марафон заплыв барецкий
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 50457 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 34119 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 28239 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 25754 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
Общество 23861 1 июня 2021
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
Рейтинг@Mail.ru