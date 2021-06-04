Барецкий заявил о срыве кладбищенского марафона и заплыва на гробах по Неве

барецкий

Организуемые Союзом профессиональных ритуальных агентов кладбищенский марафон и заплыв на гробах по Неве оказались сорваны правоохранительными органами. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза Стас Барецкий.

Устроитель мероприятия пожаловался журналистам, что идея марафона, участники которого должны были пробежаться с гробами на спинах по центру Санкт-Петербурга, пришлась не по вкусу сотрудникам полиции, усмотревшим в нем признаки несогласованной акции. На видео, предоставленном в распоряжение редакции ФАН, видно, как Барецкий тщетно пытается уверить правоохранителей Северной столицы в отсутствии у него политических мотивов и просит их подержать человеческий череп.

Позже, уже находясь в отделении полиции, президент Союза профессиональных ритуальных агентов завил нам следующее.

«Меня задержали во время репетиции марафона Питер — Москва, который наша организация проводила в рамках поддержки вакцинации населения РФ от COVID-19. Марафон этот непростой: его участники бегали, взвалив на спину гробы. И, когда они этим занимались, к ним подъехали два полицейских экипажа и увезли в каталажку», — рассказал Барецкий.

Позже, уже освободившись из отделения, шоумен отметил, что основная претензия правоохранителей состояла в том, что он якобы проводил ритуальный обряд.

«А им и говорю: нет, нифига, — заявил собеседник ФАН. — Попытался объяснить, что у нас тут марафон, а бегать я могу с чем захочу: гробы у нас не под запретом, так что я под мышку могу его взять и пробежаться хоть по Невскому проспекту. А вдруг это у меня чемодан такой? Или, если я унитаз себе куплю в виде гроба, то каждый раз, когда я на него буду садиться, это будет считаться ритуальным обрядом? Бред».

Фиаско потерпела и другая затея Барецкого, с помощью которой он хотел привлечь внимание общества к теме вакцинации от коронавируса: заплыв на гробах по Неве «Черные паруса».