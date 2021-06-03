Украинский посол заявил о желании Киева обсудить «СП-2» с Германией и США

Киев, 3 июня. Киев желает присоединиться к переговорам Германии и США по «Северному потоку — 2», заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

По его словам, строительство газопровода бьет по сферам экономики и безопасности Украины «в самое сердце». Мельник призвал дать Киеву шанс оказаться за одним столом переговоров между Берлином и Вашингтоном.

Если американская и немецкая стороны достигнут соглашения «за счет Украины», это обернется катастрофой для взаимного доверия, добавил посол.

Ранее бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «ударом под дых» отмену американских санкций против компании-оператора «Северного потока — 2».