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03 июня 18:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:09
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:09
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:08
Общество
Найденные в огороде под Смоленском кости 27 детей было необходимо изучить на месте
18:07
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:06
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
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Украинский посол заявил о желании Киева обсудить «СП-2» с Германией и США

Политика
Украинский посол заявил о желании Киева обсудить «СП-2» с Германией и США
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Киев, 3 июня. Киев желает присоединиться к переговорам Германии и США по «Северному потоку — 2», заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

По его словам, строительство газопровода бьет по сферам экономики и безопасности Украины «в самое сердце». Мельник призвал дать Киеву шанс оказаться за одним столом переговоров между Берлином и Вашингтоном.

Если американская и немецкая стороны достигнут соглашения «за счет Украины», это обернется катастрофой для взаимного доверия, добавил посол.

Ранее бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «ударом под дых» отмену американских санкций против компании-оператора «Северного потока — 2».

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украина сша германия сп-2
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