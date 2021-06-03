СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде

Великий Новгород, 3 июня. Уголовное дело о хищении денежных средств обманутых дольщиков передали в надзорные органы для утверждения обвинительного заключения, передает СК.

Главным фигурантом уголовного дела выступил гендиректор новгородской компании ООО «Экспресс» Валерий Марковкин. Ему предъявили обвинения по статье «Мошенничество». Следствие полагает, что в период с 2015 по 2016 год злоумышленник привлек деньги 43 участников долевого строительства на 71,7 млн рублей. Аферист не выполнил взятые на себя обязательства по сдаче многоквартирного дома и скрылся за пределами страны.

Правоохранительные органы объявили его в международный розыск. Позднее его задержали в Германии и экстрадировали в Россию. На имущество обвиняемого в сумме 86 млн рублей наложили арест. После утверждения обвинительного заключения дело передадут в суд.

Дольщикам ЖК «Преображенский» в Краснодаре и ЖК «Абсолют» в Сочи выплатят компенсации, сообщало Федеральное агентство новостей. Местным жителям выделят свыше 152 млн рублей.